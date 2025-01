Mor un home que dormia en un banc de Saragossa

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 51 anys d’edat, de nacionalitat algeriana i sense llar ha mort aquest dijous, 2 de gener, mentre dormia en un banc de l’avinguda César Augusto de Saragossa, ha informat l’Ajuntament, que ha traslladat la seua tristesa per aquest succés. Aquesta persona havia fet ús dels serveis de l’Alberg Municipal entre 2015 i 2024.

Als hiverns anteriors havia estat allotjat i atès a l’Alberg. El gener de 2024 va ser acollit al dispositiu de fred extrem –va arribar amb un estat de salut molt delicat–, però aquest hivern no hi havia acudit. Va passar per l’Alberg per última vegada el 15 d’agost de 2024. Presentava un estat de salut molt delicat, però sempre va rebutjar la intervenció especialitzada a través dels serveis socials municipals més enllà de l’ús esporàdic de l’Alberg.