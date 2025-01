El govern espanyol assegura que Felip VI s’afegirà a dos actes de la commemoració de la mort de Franco

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El rei s’afegirà almenys a dos dels actes organitzats pel govern espanyol per commemorar el cinquantè aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, encara que per raons d’agenda no podrà estar en la inauguració prevista per al proper 8 de gener, segons han informat fonts de Moncloa. En concret, des del govern central apunten que el cap de l’Estat ha confirmat que acudirà a una visita institucional als antics camps de concentració d’Auschwitz i Mauthausen i a l’esdeveniment que commemorarà l’important paper que va jugar la monarquia en la Transició.

Felip VI i el president Pedro Sánchez van parlar d’"aquest i altres assumptes aquesta mateixa setmana" i, segons el govern espanyol, ambdós "han pogut constatar el seu alineament sobre això". Amb això, Moncloa vol donar per conclosa la polèmica suscitada durant el Nadal en relació amb l’eventual assistència del monarca a l’acte inaugural, després que s’informés que hi havia pressions en aquest sentit.

El dia 8 el rei rep els ambaixadors

Felip té previst presidir el 8 de gener la cerimònia de lliurament de cartes credencials de sis nous ambaixadors destinats a Madrid, entre ells el britànic, Alexander Ellis, segons ha confirmat al seu torn Zarzuela.

L’esmentat acte protocol·lari, necessari perquè els ambaixadors puguin representar oficialment els seus respectius països a Espanya i acudir a actes en els quals és present el rei, es prolongarà des de les 10.30 fins més de les 13.00 hores, ja que amb cadascun dels diplomàtics el monarca manté també una breu trobada.

A més, en aquesta ocasió no es podia ajornar per a cap altra data tenint en compte que l’endemà, el 9 de gener, el Palau Reial acollirà la recepció al cos diplomàtic acreditat a Madrid. D’aquesta manera, els sis diplomàtics que entregaran les seues cartes al rei dimecres podran ser presents en l’acte de dijous, al qual també haurien d’assistir el propi Sánchez, i el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares.

Acte inaugural al Reina Sofia

Així les coses, Moncloa ha anunciat aquest divendres que l’acte de presentació del programa "Espanya: 50 anys en llibertat" tindrà lloc dimecres 8 de gener a l’Auditori del Museo Reina Sofía. L’objectiu no és cap altre, han assenyalat des de l’Executiu, que "celebrar la gran transformació social, econòmica i institucional que ha experimentat el nostre país des de l’inici de la Transició el 1975". Per a això, han precisat les fonts, s’ha convidat a l’acte a una mostra àmplia i representativa de la societat espanyola: empresaris, sindicats, acadèmics, membres del govern espanyol i les Corts, ONG, associacions i altres entitats de la societat civil.

Qui ja ha avançat que no participarà en aquests esdeveniments ha estat el PP. "El Partit Popular el que commemora és la Transició i el que commemora sempre i tots els dies és la nostra Constitució", va assenyalar en entrevista amb Europa Press la seua secretària general, Cuca Gamarra, per a qui el president del govern espanyol "sempre treu Franco a passejar" quan "té problemes". "I la veritat és que en aquests moments els problemes el cobreixen completament", va remarcar.

Sánchez va anunciar el passat 10 de desembre, amb motiu de l’entrega de certificats de reparació a 21 víctimes de la dictadura franquista, que el 2025 se celebraran un centenar d’actes amb motiu dels 50 anys de la mort de Franco i que es crearà un Alt Comissariat i un comitè científic d’experts per articular aquests actes i col·laborar amb totes les administracions en la celebració dels mateixos.