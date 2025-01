L'FBI creu que l'autor de l'atropellament amb quinze morts a Nova Orleans va actuar sol

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FBI creu que l’autor de l’atropellament massiu que va matar quinze persones la nit de Cap d’Any a Nova Orleans (Louisiana) va actuar sol, amb la qual cosa es descarta una connexió entre aquest atemptat i l’explosió ocorreguda poques hores després d’una furgoneta elèctrica de Tesla davant de l’Hotel Internacional Trump a Las Vegas (Nevada). “Encara és una investigació molt prematura”, segons va informar el subdirector adjunt de l’FBI, Christopher Raia, en una conferència de premsa a Nova Orleans.

Sobre l’atacant de Nova Orleans que va ser abatut per la Policia i identificat com Shamsud-Din Jabbar, un exmilitar de 42 anys nascut a Texas, la policia federal va confirmar que es va allistar a Estat Islàmic abans de l’estiu i que s’havia inspirat “al 100%” en la ideologia de l’organització islamista.

Poc abans de perpetrar l’atropellament, Jabbar va gravar almenys cinc vídeos en els quals explicava que volia que quedés clar que existeix una “guerra entre creients i no creients”.

En un primer moment, les autoritats investigaven si aquest cas estava connectat amb l’explosió de dimecres d’un Cybertruck de Tesla a Las Vegas al davant d’un hotel de la cadena Trump, ja que el seu executor, identificat com a Matthew Livelsberger, de 37 anys d’edat, que va morir en la deflagració, era un soldat actiu dels Estats Units, segons fonts oficials citades per mitjans.

El vehicle elèctric anava carregat de cilindres de gas i de combustible per acampar i morters de pirotècnia d’alt calibre, segons va informar la Policia de Las Vegas, que a més a de matar el seu ocupant va ferir set persones més.

El Tesla Cybertruck va ser llogat a l’estat de Colorado a través de la plataforma Turo (que té un sistema de lloguer similar entre persones com Airbnb), igual que la furgoneta utilitzada en l’atropellament massiu de Nova Orleans, una camioneta Ford-150 blanca, segons va confirmar la mateixa empresa en un comunicat, per la qual cosa era al principi una possible connexió entre ambdós successos.

D’altra banda, enmig de la polèmica i la commoció pel que ha ocorregut, el president electe dels Estats Units, Donald Trump, va sortir de nou al pas per comentar la situació i, en aquesta ocasió, provant de vincular els successos amb la migració irregular, malgrat que ambdós sospitosos són ciutadans nord-americans.

“Els malvats imbècils van triar el vehicle equivocat per a un atac terrorista”, va asseverar el multimilionari.

Elon Musk, director general de Tesla, va defensar la fortalesa de la furgoneta elèctrica Cybertruck utilitzada per cometre l’atemptat davant de l’Hotel Internacional Trump a Las Vegas, assegurant que el vehicle fabricat per la seua empresa “va contenir l’explosió i la va dirigir cap amunt”, de manera que “ni tan sols les portes de vidre del vestíbul (de l’edifici) no es van trencar”. “Hem confirmat que l’explosió va ser causada per focs artificials de gran mida i/o una bomba transportada a la part posterior del Cybertruck llogat i no està relacionada amb el vehicle en si mateix”, va assenyalar l’amo d’X i de la companyia aeropespacial SpaceX després d’anunciar que “tot l’equip directiu de Tesla” està investigant l’“assumpte”, ja que “mai” havia “vist res semblant”.