La Policia dels EUA creu ara que l'explosió de Las Vegas va ser un suïcidi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor vinculat a l’explosió del Cybertruck a Las Vegas es va disparar al cap abans que l’automòbil esclatés a les portes d’un hotel de la cadena Trump dimecres, van indicar ahir les autoritats de Las Vegas en roda de premsa, per la qual cosa estimen que l’acció va poder ser un suïcidi i no un atemptat.

L’agutzil del comtat de Clark, Kevin McMahill, va assegurar en una roda de premsa que l’oficina del forense va descobrir que l’individu que conduïa el Cybertruck havia patit una ferida de bala al cap abans de la detonació del vehicle.

Nova Orleans instal·la ara les barreres que haurien previngut l’atemptat de Cap d’Any

A causa que l’arma va ser trobada als peus de l’home, les autoritats consideren que es va tractar d’un tret autoinfligit i creuen que el responsable és Matthew Livelsberger, un membre en actiu de l’Exèrcit nord-americà de 37 anys.

Mentrestant, el president dels Estats Units, Joe Biden, va afirmar que l’atacant de l’atropellament intencionat a Nova Orleans en el qual van morir almenys 14 persones tenia un detonador d’explosius remot al seu vehicle i que va actuar sol, en un acte inspirat en Estat Islàmic. Es dona la circumstància que la Policia de Nova Orleans va col·locar dijous barreres avançades que no sabia que tenia i que podrien haver impedit l’atropellament massiu de Cap d’Any a l’atapeït Bourbon Street. Aquestes barreres metàl·liques en forma de L pesen més de 300 quilograms i serveixen per ser instal·lades en esdeveniments massificats i evitar l’envestida de vehicles en zones per als vianants i van ser essencials l’any passat en un succés similar a Califòrnia.

L’FBI i el departament de Seguretat Nacional dels EUA van alertar d’un possible augment dels atemptats després de l’atropellament de Nova Orleans.