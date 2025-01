Felip VI elogia a la Pasqua Militar el paper de les Forces Armades després de la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El rei Felip VI va destacar ahir en el seu discurs amb motiu de la Pasqua Militar que la dana que va arrasar el mes d’octubre passat València ha tornat a posar de manifest el valor de les Forces Armades i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat en l’operació militar més gran en territori estatal en temps de pau, una tasca per a la qual queda “un llarg camí” al davant. Els reis van presidir l’acte celebrat al Palau Reial juntament amb la princesa Elionor, que va acudir a l’esdeveniment per segona ocasió dos dies abans d’embarcar al vaixell escola de l’Armada Juan Sebastián Elcano. A la celebració van assistir també el president del Govern central, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el titular de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el discurs a la cerimònia castrense més important de l’any, davant de la cúpula dels tres Exèrcits i la Guàrdia Civil, el rei va destacar el paper de les Forces Armades i cossos de seguretat com a “element essencial de l’acció de l’Estat i com a suport a les administracions públiques davant de qualsevol emergència”.

La princesa Elionor va assistir a l’esdeveniment per segon any abans d’embarcar-se al vaixell Elcano

El monarca va recordar com davant de la tragèdia de la dana han participat en tasques de recerca i rescat, atenció a la població i condicionament d’infraestructures, a més d’intervencions mèdiques, distribució d’aliments, retirada de runa, vehicles i llot, així com a suport psicològic als afectats. “El vostre esperit de servei no es trenca ni per l’ingent treball fet ni per la consciència del que resta per fer; i bé ho sabeu que queda un llarg camí al davant”, va asseverar Felip VI, que es va referir també a la tasca que desenvolupen fora de les fronteres espanyoles i en un marc geopolític “complex i impredictible”. Així, va destacar el contingent desplegat a la FINUL (Líban) i va recordar com les Forces Armades i la Guàrdia Civil contribueixen a la pau en un país clau en la geografia de l’Orient Mitjà com és l’Iraq.

En termes similars es va expressar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va destacar que Espanya “està orgullosa de les seues Forces Armades militars, que va qualificar d’“autèntics herois” en la tasca que han desenvolupat davant dels terribles efectes de la dana, sempre des de l’anonimat. Així mateix, va garantir que continuaran a València el temps que sigui necessari. “Tenim l’obligació de no deixar-los sols”, va asseverar. Robles també va constatar la necessitat d’augmentar els efectius de les Forces Armades, que actualment són uns 130.000, i va garantir un esforç inversor, però va demanar a la indústria complir terminis.

Mentrestant, Pedro Sánchez va lloar a través de X el seu sacrifici, entrega i compromís.

La Generalitat, present a la celebració a Barcelona

La consellera d’Interior, Núria Parlon, va assistir ahir a la celebració de la Pasqua Militar que es va celebrar al Palau de la Capitania General a Barcelona i que marca l’inici de l’any militar després d’anys d’absència de representants de la Generalitat. En l’acte va intervenir l’inspector general de l’Exèrcit, el tinent general Manuel Busquier, que va destacar els esforços fets per la delegació de Defensa a Catalunya per a la “visibilitat” de les Forces Armades al territori, participant activament en escenaris com salons d’ensenyament, fires o altres activitats. Així mateix, va remarcar el suport donat per aquests efectius davant de la catàstrofe provocada per la dana.

Xou de drons a Abu Dhabi pel 87 aniversari del rei emèrit

El rei emèrit Joan Carles I va celebrar diumenge el seu 87 aniversari, el quart a Abu Dhabi, on resideix des del 2020, amb un espectacle de drons que retia homenatge a la seua persona. Llums de colors van projectar al cel de la capital dels Emirats Àrabs retrats del monarca en diferents moments de la seua vida acompanyats de frases, algunes de les quals amb errates, com un feliz cumpleaño sense s, o un gracias majastad canviant la e per una a. Joan Carles I va bufar les espelmes acompanyat de les seues filles, les infantes Elena i Cristina, i alguns dels seus nets, com Victoria Federica i Juan, Pablo, Miguel i Irene Urdangarin, en una festa amenitzada per Los Del Río.