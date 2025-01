La ultradreta intentarà formar govern a Àustria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president austríac, Alexander van der Bellen, va encarregar ahir a l’ultradretà Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ) que iniciï converses amb el Partit Popular d’Àustria (ÖVP) per intentar formar govern.

Així ho va comunicar després de reunir-se amb el líder del FPÖ, Herbert Kickl. “És el meu deure constitucional explorar la possibilitat d’un govern amb una majoria al Consell Nacional”, va afirmar Van der Bellen en un comunicat. El president del país va prendre la decisió després del fracàs de les negociacions entre populars i socialdemòcrates per formar un nou govern a Àustria.

És la primera vegada que la ultradreta rep l’encàrrec de formar govern des del 1945

El canceller austríac, Karl Nehammer, va anunciar dissabte que presentarà la dimissió “en els propers dies” després d’haver fracassat les converses entre el seu partit, l’ÖVP, i el SPÖ per formar govern.

Les eleccions del passat 29 de setembre van situar la ultradreta del FPÖ com a primera força, al davant dels conservadors de l’ÖVP de Nehammer i dels socialdemòcrates. Tanmateix, Nehammer havia apostat per continuar com a canceller –ocupa el càrrec des del 2021– amb un pacte amb el SPÖ. Constatant que l’acord no és possible, Nehammer va prometre una “transició ordenada” a la cancelleria i al lideratge de l’ÖVP. “M’asseguraré que es respectin correctament els principis i normes de la Constitució”, va assegurar el cap d’Estat austríac conscient de l’impacte social d’aquesta decisió.

De fet, al matí centenars de manifestants es van congregar davant de la seu de la Presidència, el Palau Imperial de Hofburg de Viena, per protestar contra una possibilitat que ha guanyat força aquest cap de setmana: una coalició del FPÖ amb el conservador ÖVP, que no s’ha tancat en banda a una aliança on seria el soci en minoria. Tot i que es tracta de la primera vegada que la ultradreta rep el mandat de formar govern des del 1945, el FPÖ ha tingut representació en tres governs, però cap d’aquests no ha arribat al final del seu mandat original.