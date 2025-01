Sánchez critica qui busca que s’oblidi el franquisme: la pèrdua de llibertats "pot tornar a passar"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha alertat aquest dimecres, en la presentació dels actes pels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, contra els qui volen que s’oblidi el "franquisme", i ha avisat que la llibertat no és una conquesta "permanent", sinó que "es pot perdre". "Pot tornar a passar", ha dit. "Els qui canten les virtuts de l’autoritarisme volen que oblidem aquestes coses", ha apuntat el cap de l’Executiu sense esmentar expressament PP i Vox, després de desgranar alguns exemples concrets de les coses que estaven prohibides durant el règim franquista.

"Volen que oblidem que, encara el 1970, Espanya estava governada per una minoria autocràtica i repressora que utilitzava la por i el poder per imposar els seus interessos i els seus valors a la resta de la societat. Volen que oblidem que aquella Espanya que alguns en deien una, gran i lliure, estava en realitat feta a trossos i famolenca, entre moltes altres coses, de llibertat," ha abundat.

En aquest context, ha ressaltat la importància de "transmetre als joves la importància de viure en democràcia" perquè "quan un ha passat tota la seua vida sota el seu vel protector, és fàcil oblidar" les seues "enormes fortaleses".

N’hi ha prou amb ser demòcrates

"El feixisme que vam creure deixar enrere és ja la tercera força política a Europa", ha emfatitzat, abans de recalcar que "si la història ens ensenya alguna cosa és que la llibertat mai no es conquereix de forma permanent", sinó que "és una cosa que es pot perdre".

"Per tant, pot tornar a passar. I no fa falta ser d’una determinada ideologia, ni d’esquerres, ni de centre, ni de dretes, per mirar amb tristesa, amb enorme tristesa i també amb terror, els anys foscos del franquisme i témer que aquest retrocés es repeteixi. N’hi ha prou amb ser demòcrates. N’hi ha prou amb entendre que la llibertat, la veritable llibertat, és aquella que ens fa millors com a persones i com a societat", ha dit Sánchez.

Sánchez ha posat èmfasi en la situació d’Espanya als anys setanta, un país "pobre, aïllat, abstret i oprimit", segons ho ha definit, mentre ha recriminat que "alguns miren amb nostàlgia o fins i tot prometen ressuscitar" aquella època.

Entre altres indicadors, ha remarcat que fa mig segle els ingressos mitjans de les llars equivalen a menys de la meitat de la renda mitjana de les llars espanyoles d’avui i la mortalitat infantil era el doble de la que entonis tenia un país més avançat com Dinamarca. "La majoria de les dones no treballaven fora de la llar, no hi havia llibertat, no hi havia democràcia en aquella Espanya. A un el podien treure de la seua casa en plena nit, torturar, tancar en una presó sense cap tipus de proves, ni per descomptat, un judici just. La gent no podia ser qui volia ser i, per tant, havia d’emmotllar la seua vida a la moral catòlica i als principis franquistes", ha afegit.

Celebrar la transformació del país

Així, Sánchez ha explicat que el que pretén commemorar aquest any, és que la societat espanyola, "en un moment de gran incertesa, política, va decidir apostar per la democràcia i per la llibertat" i iniciar un procés de transformació política institucional i social que va acabar convertint Espanya en un país "influent, obert i tolerant". A més, davant de les crítiques per haver triat aquesta data i no una de posterior com l’aprovació de la Constitució o les primeres eleccions democràtiques, el cap de l’executiu ha defensat que altres països han fet el mateix i han commemorat l’aniversari de les seues democràcies utilitzant la mateixa fita que a Espanya, "el final de les seues dictadures i l’inici del procés democratitzador".

Assenyala per tant que l’objectiu del centenar d’actes que es duran a terme al llarg de 2025 és celebrar la gran tansformación econòmica, social, institucional i política del país del país en els últims 50 anys. També, retre homenatge a les persones, col·lectius i institucions que van fer possible aquesta transformació "d’èxit", i finalment transmetre als joves la importància de viure en democràcia.

Pot tornar a passar

En aquest sentit ,Sánchez ha alertat de l’avenç dels règims autocràtics "a mig món" ,señalando que el "feixisme" és la tercera força política a Europa. "I la internacional reaccionària, com va dir el president Macron fa escassos dies, o la internacional ultradretà que venim denunciant des de fa anys també a Espanya, liderada en aquest cas per l’home més ric del planeta, ataca obertament a les nostres institucions, atia l’odi i crida obertament a donar suport als hereus del nazisme a Alemanya", ha afegit.