Sánchez demana “defensar la llibertat” en el primer acte pels 50 anys sense Franco

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va demanar ahir als espanyols que defensin amb valentia la democràcia i la llibertat aquest any de commemoració del 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco davant del risc que pugui perdre’s pel retrocés de drets i llibertats que s’estenen pel món.

Sánchez va reclamar aquesta actitud valenta als ciutadans en la seua intervenció en el primer dels actes organitzats pel Govern espanyol amb el lema “Espanya en llibertat-50 anys” amb motiu de la commemoració del mig segle de la mort de Franco, a la qual no va acudir el rei Felip VI. Sí que va estar acompanyat per tots els seus ministres i davant de representants de diverses institucions i de la societat civil.

Sánchez va posar èmfasi que els joves s’adonin que és molt important viure en democràcia

En aquest acte, el cap de l’Executiu va justificar la commemoració perquè va ser l’inici del camí cap a la llibertat i la consecució de la “gesta” que Espanya sigui avui una de les democràcies més pròsperes del món.

Això és el que va dir que se celebrarà amb més d’un centenar d’actes de tot tipus i amb tres objectius. El primer, celebrar aquesta gran transformació econòmica, social, institucional i política; el segon, homenatjar totes les institucions, persones i col·lectius que ho han fet possible; i el tercer, transmetre als joves la importància de viure en democràcia.

En aquest últim aspecte es va aturar especialment per assenyalar que quan s’ha viscut sempre en democràcia és fàcil oblidar les seues fortaleses i deixar-se seduir pels qui prometen ordre, seguretat i riquesa a canvi d’arrabassar-los la possibilitat d’elegir el propi destí i convertir-los en “agents passius” i mers espectadors del projecte social i econòmic que volen imposar.

Sánchez va lamentar que els règims autocràtics estiguin avançant, que el feixisme ja sigui la tercera força política a Europa i que la “internacional ultradretana” liderada “per l’home més ric del planeta”, en al·lusió al nord-americà Elon Musk, ataqui les institucions, estimuli l’odi i cridi a donar suport a Alemanya als hereus del nazisme.

Tot això va considerar que és un desafiament que ha d’interpel·lar tothom qui creu en la democràcia i en la Constitució perquè va advertir que la història ha ensenyat que la llibertat mai no es conquereix de forma permanent i es pot perdre.

Els populars planten l’acte, al qual acudeixen PNB i Esquerra

Representants d’Esquerra Republicana i PNB van acudir a l’acte Espanya en Llibertat per donar el tret de sortida al calendari impulsat pel Govern central per a aquest any 2025 amb motiu dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, mentre que Junts, Bildu i BNG també socis habituals, van optar per absentar-se.Tanmateix, el portaveu del PNB a la Cambra Baixa, Aitor Esteban, en una entrevista va lamentar que la Moncloa hagi “ideat i preparat pel seu compte” els actes.En l’esdeveniment, que va tenir lloc al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, van ser-hi tots els membres de l’Executiu, i la presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista Francina Armengol, però no el del Senat, Pedro Rollán, del Partit Popular, ni membres del seu partit.De fet, els populars han criticat aquesta sèrie d’actes que es portaran a terme al llarg d’aquest any.