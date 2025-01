Junts impulsarà una llei per desallotjar okupes en 48 h

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts registrarà una proposició de llei perquè el Congrés, a iniciativa del Parlament de Catalunya, modifiqui la llei per permetre el “desallotjament immediat” de les “okupacions delinqüencials” en un termini màxim de 48 hores. Es tracta d’una de les mesures que el partit ha inclòs en un paquet legislatiu consensuat en unes jornades de treball a Cardona, on també es va pactar una llei catalana d’immigració per si acaba culminant la delegació integral de competències en la Generalitat. Sobre les okupacions delinqüencials, demanaran que el Parlament insti el Congrés a impulsar l’adopció de mesures cautelars de desallotjament immediat en un termini de 48 hores si ho ordena un jutjat, tal com proposa el Col·legi d’Advocats de Barcelona. “Cal acabar amb aquesta impunitat que vulnera drets fonamentals dels ciutadans”, va asseverar Batet.

La formació va explicar que aquestes accions i projectes legislatius que tenen preparats per al primer trimestre d’aquest any han de servir “per fer front a la paràlisi i debilitat” que, segons el seu parer, pateix el Govern de Salvador Illa.

En aquest sentit, va detallar que el partit també té previst impulsar una llei per minimitzar la burocràcia i la proposta per a la celebració d’un ple monogràfic sobre infraestructures al ser, segons el seu parer, el dèficit més gran que té Catalunya i del qual responsabilitzen els socialistes. “Illa creu que Catalunya és una simple comunitat autònoma. I a Junts defensem que és una nació”, va concloure Batet.

La Moncloa perfila el repartiment puntual de menors migrants

El Govern central i el de les Canàries es van donar ahir 10 dies per pactar una fórmula de distribució puntual de menors migrants no acompanyats entre comunitats que, segons l’Executiu canari, suposaria el trasllat d’uns 4.000 joves des de les illes i de 400 més des de Ceuta sense canviar la llei d’estrangeria. Així ho va explicar el president de les Canàries, Fernando Clavijo, després de reunir-se amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per abordar la viabilitat de la proposta canària d’emprendre aquest repartiment extraordinari mitjançant un decret llei. El PP va mostrar immediatament el rebuig al text proposat per l’Executiu de les Canàries al Govern central per a aquesta distribució extraordinària i puntual de menors migrants entre la resta de les comunitats autònomes, si no inclou finançament i és fruit del consens. “No coneixem el decret però estem en contra de qualsevol repartiment no consensuat i que no compti amb dotació pressupostària adequada. Si no hi ha solucions de llarg abast, hi haurà un decret cada any repartint per tot Espanya als menors que arriben al nostre país a través de màfies”, va dir Alberto Núñez Feijóo.