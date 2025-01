El Constitucional aparta el magistrat conservador José María Macías de les deliberacions sobre l'amnistia

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat acceptar la recusació del magistrat conservador José María Macías sobre la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem contra la llei d'amnistia. Amb aquesta decisió, Macías queda apartat de les deliberacions i votacions sobre la norma, i l'equilibri de forces passa a ser a quatre membres del sector conservador per sis del progressista. El ple del TC ha adoptat la decisió a petició del Fiscal General de l'Estat. Els magistrats entenen que la seva participació en l'elaboració de l'informe del CGPJ contra la llei d'amnistia quan era vocal d'aquest òrgan compromet la seva imparcialitat. La resta de membres del sector conservador han anunciat un vot particular contra aquesta decisió.

La interlocutòria del ple del TC, redactada per la progressista Immaculada Montalbán i aprovada per sis vots contra quatre, conclou que és "inevitable" qualificar la participació de Macías en l'elaboració i aprovació de l'informe del CGPJ del 21 de març del 2024 com una "participació directa o indirecta en la qüestió objecte de pleit i causa".

Segons la majoria progressista queda clar que com a vocal del CGPJ va "tenir coneixement de l'objecte del litigi" i va formar criteri "en detriment de la deguda imparcialitat". Aquests supòsits, continua la interlocutòria encaixen amb les causes que justifiquen la recusació que va demanar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

A més, la interlocutòria recorda que l'informe del CGPJ del què va participar Macías va ser sol·licitat per la Mesa del Senat i va servir de base per al veto aprovat per la cambra alta contra la llei, i també destaca que hi ha una proximitat clara entre el contingut del document i la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem

Macías era el magistrat encarregat de redactar la ponència sobre el recurs del PP contra la llei d'amnistia. Un cop apartat, previsiblement la redacció de la sentència passarà a mans de la magistrada progressista Laura Díez.

Macías és el segon magistrat que queda fora de les deliberacions. El primer va ser l'exministre socialista Juan Carlos Campo, que el setembre de l'any passat va demanar voluntàriament la seva abstenció. Campo, encarregat dels indults quan era ministre, s'havia pronunciat en contra de la constitucionalitat de l'amnistia.

Sense ells dos, l'equilibri de forces entre sectors queda decantat a favor del sector progressista per sis magistrats a quatre. Prèviament, el TC ha rebutjat altres recusacions com les del PP contra el seu president Cándido Conde-Pumpido, i la també progressista Laura Díez.

El TC tanca d'aquesta manera les deliberacions sobre les recusacions. En total se n'havien presentat 54, 27 del PP i les comunitats autònomes on governa contra els membres del sector progressista Conde-Pumpido, Campo i Díez, i 27 més de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, així com l'advocat Gonzalo Boye en representació de Carles Puigdemont, Torni Comín i Clara Ponsatí, contra Macías.

Un cop superat el debat sobre les recusacions, el TC té el camí lliure per iniciar l'anàlisi de la llei d'amnistia. Fonts del TC apunten que és possible emetre una sentència en un termini d'aproximadament sis mesos. Primer, el TC resoldrà la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem, i després el recurs del PP i les comunitats autònomes on governa.