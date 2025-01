El Govern francès, obligat a reobrir el debat de pensions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre de França, François Bayrou, ha plantejat una revisió “completa” de la reforma de les pensions del 2023, una de les mesures estrella del segon mandat del president Emmanuel Macron però que l’actual Govern veu necessari abordar per garantir l’estabilitat política i econòmica. Bayrou, que va prendre la paraula ahir en el seu primer gran discurs davant de l’Assemblea Nacional, va advertir de la “precarietat pressupostària” a França pel rebuig dels comptes oficials a finals del 2024 i, amb l’objectiu de trobar solucions, va assumir que “la primera urgència” és el tema de les pensions. Encara que va insistir que es tracta d’una reforma “vital” perquè existeix un “fort problema de finançament” del sistema, va prometre una revisió a fons del text, inclòs el polèmic retard de l’edat de jubilació als 64 anys. Els socialistes francesos van criticar amb duresa François Bayrou pel programa de govern que va presentar, però no van dir clarament si donaran suport o no a una moció de censura d’altres partits d’esquerra aquesta setmana. “Els comptes no surten”, va resumir el portaveu socialista a l’Assemblea Nacional, Boris Vallaud, després de les negociacions dels últims dies sobre el pressupost per al 2025 i les pensions.