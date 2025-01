Principi d’acord d’alto el foc entre Israel i Hamàs

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel i Hamàs han tancat un acord d'un alto el foc a Gaza i d'alliberament d'ostatges, segons han avançat Al Jazeera i Haaretz, que citen fonts coneixedores del pacte. Es preveu que durant aquest vespre el primer ministre de Qatar, Abdulrahman?Al-Thani, anunciï que les parts han arribat a un pacte a Doha per a una treva en la guerra que va iniciar Israel a la Franja arran dels atacs del grup islamista armat el 7 d'octubre del 2023. Després de més d'un any de negociacions amb la mediació de Qatar, Egipte i els Estats Units, Hamàs hauria accedit a alliberar ostatges i Israel a retirar parcialment les seves tropes de Gaza.

La treva, per tant, s'iniciaria just la vigília de la?presa?de possessió com a nou president dels EUA de Donald Trump, que va prometre fer caure "l'infern sobre el Pròxim Orient" si Hamàs no alliberava els ostatges. Així, Biden tancarà el seu mandat assegurant finalment un pacte d'alto el foc similar al que va proposar al maig. El mateix Trump ha assegurat a les seves xarxes socials que hi ha un acord per a l'alliberament dels ostatges.