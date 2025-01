Mor un nen de 3 anys al caure-li a sobre una porteria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un menor de tres anys va morir dimarts a la tarda a Subirats (Alt Penedès) al caure-li a sobre una porteria mòbil d’entrenament. Els fets van ocórrer cap a les 18 hores a la pista poliesportiva municipal del nucli d’Ordal.

L’alcalde, Jaume Domènech, va relatar ahir que la porteria estava apartada de la pista central, situada en un racó encarada a una paret de pas estret i lligada amb un cadenat, de manera que “complia les condicions de seguretat”.

Respecte al motiu pel qual es va vèncer la paret, va remetre a la investigació dels Mossos d’Esquadra. Alguns dels veïns relaten que hi havia nens jugant i haurien causat l’accident de forma fortuïta.

La pista semicoberta on va ocórrer l’accident, al nucli d’Ordal, consta de dos porteries fixes situades al terreny de joc, subjectes a terra amb cargols. A la mateixa instal·lació, en un racó del fons del recinte, hi ha una tercera porteria que s’utilitza per als entrenaments de la Unió Esportiva Subirats. Aquesta entitat trasllada puntualment la porteria al centre de la pista durant els entrenaments i la fixa a terra amb contrapesos.

El succés ha commocionat els veïns i mig miler es van unir ahir en un minut de silenci.