Puigdemont suspèn les negociacions dels pressupostos amb el PSOE

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest divendres que suspèn tota negociació amb el PSOE per qüestions sectorials, inclosos els Pressupostos Generals de l’Estat, i ha exigit als socialistes una reunió urgent a Suïssa.

Així ho ha afirmat en roda de premsa des de Brussel·les, on ha reunit a la permanent del seu partit, després que la Mesa del Congrés decidís posposar novament la seua decisió sobre si admet a tràmit la proposició no de llei de Junts que demana el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança.

Puigdemont ha constatat que "la decisió (de la Mesa) va ser no prendre cap decisió", la qual cosa, segons el seu parer, significa que el PSOE ha entès que Junts "va seriosament" i que "el risc de la ruptura era real", per la qual cosa els socialistes han preferit no donar un "cop de porta" a la proposició no de llei sobre la qüestió de confiança.