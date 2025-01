Dos ferides greus i vuit de lleus al caure un telecadira a l'estació d'esquí d'Astún

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una desena de persones van resultar ferides, dos d’elles greus i vuit de lleus, en un accident ocorregut ahir al matí en un telecadira de l’estació d’esquí d’Astún, a Osca, on una altra vintena de persones van ser ateses i donades d’alta al lloc del sinistre. Al telecadira hi anaven 80 esquiadors en el moment del succés. Les ferides de gravetat són dos noies de 18 anys, una de les quals va ser ingressada a l’UCI de Traumatologia de l’hospital Miguel Servet de Saragossa amb pronòstic reservat, pendent d’evolució, i l’altra es trobava a última hora de la tarda en Observació del Clínic de Saragossa, mentre que dos de les persones que van resultar lleus, una dona de 67 anys i una nena d’11, van ser ateses a l’hospital San Jorge d’Osca i al de Jaca.

Pel que sembla, l’incident es va produir al trencar-se la peça més feble i que més tensió suporta, la que subjecta la roda al final del recorregut, just al final del cim de Canal Roya, cosa que va provocar una fallada en la tensió del mecanisme i un fort sotrac que va desestabilitzar els telecadires, alguns dels quals van quedar al revés, segons van explicar fonts policials.

L’estació d’esquí va haver de ser desallotjada i es va tancar al públic, però avui té intenció de reobrir

En les tasques de rescat dels ferits van participar dos helicòpters sanitaris del Govern d’Aragó, un altre sanitari de Navarra, un de la Guàrdia Civil de Muntanya i un altre de rescat de la Comunitat foral.

També es van desplaçar ambulàncies i uvi mòbils tant del 061 com de Navarra i Creu Roja a més d’efectius de bombers, voluntaris de protecció civil i psicòlegs.

Com a conseqüència del succés i davant de les primeres informacions, que parlaven de multitud de ferits, el Govern d’Aragó va activar l’avís als hospitals i el Miguel Servet va posar en marxa el pla de catàstrofes, en la seua fase d’alerta, que va ser desactivat a primera hora de la tarda, una vegada que es va donar per controlada l’emergència.

A causa de l’incident l’estació es va veure obligada a desallotjar tots els esquiadors i tancar les seues instal·lacions, que tornaran a reobrir avui.

El president d’Aragó, el popular Jorge Azcón, que va ser el primer a desplaçar-se fins al lloc del sinistre per seguir l’evolució dels ferits, va indicar que aquest telecadira havia passat “els controls administratius” del Govern aragonès. “S’havien fet i estaven complerts”, i “ara s’haurà d’estudiar quines són les causes concretes per les quals la cadira ha patit aquest accident”, va asseverar en una roda de premsa.

Especialistes en rescat d’altura van evacuar esquiadors

Especialistes en altura dels bombers de la Diputació Provincial d’Osca van intervenir per evacuar els esquiadors del telecadira sinistrat que s’havia quedat enganxats als seients quan la infraestructura va cedir i es van tombar. En aquest sentit, el president de la Diputació, Isaac Claver, que també es va desplaçar a l’estació d’Astún, va activar aleshores el grup de rescat en altura per participar en l’operatiu.Per la seua part, el ministeri de Transports, a través de Renfe, es va posar a disposició dels afectats i facilitarà als familiars dels ferits bitllets gratuïts per desplaçar-se a Saragossa i Osca des de qualsevol estació d’Espanya.