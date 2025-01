Trump arriba avui a la Casa Blanca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Donald Trump torna avui a la Casa Blanca amb aspiracions expansionistes i proteccionistes per a la primera potència mundial. El magnat republicà de 78 anys serà investit com el 47 president dels EUA en una cerimònia de presa de possessió a Washington en què també jurarà el càrrec el nou vicepresident, J.D. Vance, de 39 anys. Trump ha promès abaixar impostos, deportar migrants, promoure energies contaminants i acabar amb la “bogeria de la transsexualitat”. Malgrat promocionar-se com un president pacificador al món, no ha descartat la força militar o econòmica per aconseguir el control de Groenlàndia i del canal de Panamà.

La segona presidència de Trump torna a posar en alerta els exportadors catalans als Estats Units. S’estima que una política proteccionista podria reduir el PIB català en 0,2 punts, segons un informe de l’agència pública Acció. La imposició d’aranzels globals del 10% castigaria els 3.650 milions d’euros que Catalunya exporta actualment als EUA i les més de 3.100 empreses exportadores regulars catalanes en aquest país.

Per primera vegada des del 1985, la presa de possessió se celebrarà dins del Capitoli per la previsió de baixes temperatures. Així ho va decidir Trump davant de “l’esclat de fred àrtic” que viu el país.

S’espera que Trump juri el càrrec envoltat d’empresaris bilionaris i influents com Elon Musk (X), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) i Mark Zuckerberg (Meta). A diferència de Trump el 2021, el president sortint Joe Biden sí que participarà en l’acte de traspàs de poder al costat dels expresidents Bill Clinton, George W Bush i Barack Obama. Trencant amb la tradició, Trump ha convidat líders internacionals de la ultradreta i s’espera que hi assisteixin la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el president de l’Argentina, Javier Milei. El president xinès, Xi Jinping, va declinar la invitació i hi enviarà el seu vicepresident. També hi haurà altres dirigents d’extrema dreta com Santiago Abascal, líder de Vox.

Trump serà el primer president dels EUA amb una condemna criminal en el seu historial.