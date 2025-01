Cau el decret òmnibus i amb ell deduccions en IRPF en habitatge i cotxe elèctric i mesures per a vulnerables

Publicat per agències / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés ha rebutjat aquest dimecres dos dels tres decrets que el govern espanyol pretenia convalidar. El 'no' del PP i de Junts ha fet caure per 171 vots a favor, 177 en contra i una abstenció el decret òmnibus que, entre altres, incloïa l'actualització de les pensions per al 2025 i la pròrroga de les bonificacions al transport públic. La Moncloa es veu ara forçada a aprovar un nou text d'actualització de les pensions que haurà de negociar igualment amb els grups. Com ja estava previst, el Congrés ha rebutjat també per 165 vots a favor i 183 en contra l'impost a les grans energètiques, que no comptava amb el suport de Junts i el PNB des del principi.

La manca d'acord entre el govern espanyol i Junts s'ha traduït en una nova derrota parlamentària de l'executiu. Malgrat la reunió de dilluns a Waterloo entre la cúpula de la formació de Puigdemont i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, el grup de Míriam Nogueras ha premut el botó vermell en una votació clau que evidencia la minoria parlamentària de l'executiu.

Decauen deduccions en IRPF en habitatge i cotxe elèctric i mesures per a vulnerables

La pròrroga de l’escut social vigent per als consumidors vulnerables en matèria d’energia, les deduccions en l’IRPF en matèries relacionades amb l’eficiència energètica i el vehicle elèctric o el manteniment el 2025 dels límits per aplicar la tributació per mòduls d’autònoms són algunes de les mesures que decauen després del rebuig del Congrés al decret 'òmnibus’.

Entre les mesures fiscals que decauen amb el rebuig del Congrés al 'decret òmnibus’ destaca la pròrroga de les deduccions en l’IRPF en matèries relacionades amb l’eficiència energètica i el vehicle elèctric o el retard de l’entrada en vigor del nou impost als cigarros elèctrics.

La reforma fiscal aprovada per les Corts Generals i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) inclou un nou impost sobre els líquids per a cigarros electrònics i altres productes relacionats amb el tabac, amb efectes des d’1 de gener de 2025. Tanmateix, el govern espanyol havia decidit retardar l’entrada en vigor d’aquest nou impost als cigarros electrònics fins l’1 d’abril de 2025 "per donar un marge més gran a l’adaptació d’aquesta figura tributària", encara que ara queda sense efecte.

A més, deixarà de ser efectiva la prorroga fins el 31 de desembre de 2025 de la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, així com l’extensió fins el 31 de desembre de 2025 de la deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible i punts de recàrrega.

En l’Impost sobre Societats, decau la prorroga a l’exercici 2025 la llibertat d’amortització per a aquelles inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables.

D’altra banda, també es tomba la modificació inclosa en l’impost sobre el marge d’interessos i comissions de determinades entitats financeres per efectuar un ajustament de caràcter tècnic i comptable amb l’objectiu de facilitar la transició a les entitats financeres que es vegin afectades pel gravamen temporal que ha operat el 2023 i 2024 i el nou impost que començarà a operar a partir de 2025. També queda sense efecte la taula de coeficients màxims per a l’aplicació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a 'impost de plusvàlua' o la pròrroga de les entregues a compte a partir de la seua actualització el 2024.

Queda sense efecte, a més, el règim excepcional d’endeutament de les comunitats autònomes durant 2025, on es permetia a la Comunitat Valenciana formalitzar noves operacions d’endeutament a llarg termini o assignar recursos amb càrrec als mecanismes addicionals de finançament per finançar les despeses extraordinàries derivades de la DANA.

Encara que els Pressupostos Generals de l’Estat es prorroguen de forma automàtica, el govern espanyol havia inclòs en aquest decret criteris per a aquesta extensió, en partides com les pensions, les esmentades entregues a compte o les bases màximes de cotització, quedant tot això sense efecte.

Els pensionistes catalans deixaran de cobrar 536 euros aquest any

El govern espanyol ha lamentat aquest dimecres que amb la no convalidació del decret òmnibus després del vot en contra del PP, Vox i Junts els pensionistes catalans deixaran de percebre 536 euros anuals. Concretament, estava previst que passessin de cobrar 1.368 euros l'any passat als 1.406 euros aquest 2025. En un missatge a X, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sáiz, ha criticat la "irresponsabilitat del PP". "Amb el vot en contra, dinamiten la tranquil·litat de les persones que més han contribuït en aquest país", ha sentenciat. El text també incloïa la pròrroga a les ajudes pel transport públic.

D'acord amb els càlculs de la ministra, la comunitat que hi perdrà més és el País Basc, amb 651 euros menys; seguit del Principat d'Astúries, amb 638 euros menys; i de la Comunitat de Madrid, amb 619 euros menys.

Aquest migdia, després de constatar que el decret no tiraria endavant, el govern espanyol ha apuntat a la possibilitat d'aprovar un nou decret que inclogui l'actualització de les pensions per al 2025. "Nosaltres seguirem treballant", han apuntat fonts de l'executiu, que en cas de presentar un nou decret hauran de buscar de nou el suport d'altres grups per poder convalidar-lo.