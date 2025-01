El proteccionisme de Trump posa en perill uns 120 milions en exportacions de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les amenaces d’una dura política proteccionista per part de Donald Trump han provocat una onada de preocupació arreu del món, perquè si realment dispara els aranzels que aplica a les importacions, els productes forans s’enfonsaran pel que fa a competitivitat, resultaran més cars i perdran mercat. En el cas de Lleida, pot fer perillar exportacions per valor d’uns 120 milions d’euros anuals.

Aquesta és la quantitat que previsiblement acabaran venent les firmes de la demarcació el 2024 al mercat nord-americà, tenint en compte que les dades oficials ja situen en 112,5 milions el balanç dels onze primers mesos, segons l’última informació publicada per la secretaria d’Estat de Comerç.

El gran damnificat en cas que porti endavant represàlies econòmiques en forma d’aranzels més alts serà l’oli d’oliva, que és el producte lleidatà amb més presència al mercat nord-americà. Entre els mesos de gener i novembre de l’any passat les cooperatives, molins privats i empreses oleícoles en general van col·locar als Estats Units producte per valor de 76,46 milions d’euros, xifra que representa el 68% del total de les exportacions.

A molta distància se situen les conserves de verdura, fruita o sucs, amb poc més de tres milions d’euros, mentre que els olis essencials i perfums voregen els dos milions. Per sobre del milió d’euros també es troben paper i cartró (1,40 milions), begudes en general (1,36), carns i restes comestibles (1,22), llegums i hortalisses (1,14) i preparacions alimentàries diverses (1,17).

Guanyar un client internacional o un mercat concret és molt difícil, requereix anys i inversió econòmica, mentre que perdre’l pot ser una cosa molt ràpida i molt complicada de recuperar. Bé ho saben les firmes fructícoles que fa gairebé onze anys van perdre el mercat rus per una mesura unilateral per part del Govern de Vladímir Putin com a represàlia a les polítiques de la UE després d’haver-se annexionat el territori ucraïnès de Crimea.

Lleida, directament, amb prou feines importa productes dels Estats Units. De fet, en els onze primers mesos de l’any passat només van sumar 11,54 milions d’euros.