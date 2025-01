PSOE i Junts es reuneixen a Waterloo en plena crisi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

PSOE i Junts es van reunir dilluns a Waterloo per intentar salvar diversos decrets, entre els quals el conegut com el decret òmnibus, que se sotmet a convalidació al Congrés dels Diputats avui dimecres.

Segons les fonts, la delegació socialista encapçalada per Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero i Juan Francisco Serrano, adjunt a Organització de la Comissió Executiva Federal del PSOE, es va citar amb els membres de Junts Míriam Nogueras, Jordi Turull i Josep Lluís Alay després de la ruptura de les negociacions anunciada la setmana passada per l’expresident Carles Puigdemont.

El ministre de Presidència adverteix que un ‘no’ al Congrés perjudicaria 12 milions de persones

L’Executiu de Pedro Sánchez ni va desmentir ni va confirmar les reunions mantingudes en les últimes hores, i va recordar que encara quedava temps per provar d’atansar posicions. Des de la Moncloa, van assegurar que el Govern central i Junts parlen “constantment” i els contactes “avancen”. Així ho van assegurar en les hores límit abans de la votació avui al Congrés de tres decrets llei, uns dels quals inclou l’actualització de les pensions del 2025 a 12 milions de pensionistes a més dels ajuts al transport. Pel seu costat, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va apel·lar, per la seua part, tant a Junts com al PP perquè no apostin per un “no” del Congrés que deixaria “dotze milions de perjudicats”.

El Govern espanyol dona per suposat que el Congrés rebutjarà el decret que prorroga l’impost a les energètiques. Era una concessió a socis com ERC i Bildu amb poques possibilitats de prosperar pel rebuig frontal de Junts i PNB, que avui tornaran a votar en contra d’un gravamen que segons el partit de Puigdemont afectaria les inversions de Repsol a Tarragona.

També es dona per fet que el Partit Popular salvarà el decret que inclou la reforma de les pensions, diferent a la revalorització, i pactada entre els agents socials que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ja va dir que avalaria i que no compta amb el suport dels socis de l’esquerra.