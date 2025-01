Els EUA han detingut 538 migrants des que Trump és president

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats nord-americanes van anunciar que han detingut 538 migrants indocumentats que van titllar de “delinqüents immigrants il·legals”, pocs dies després que Donald Trump assumís la Presidència i iniciés una croada contra la immigració irregular, assegurant que entre ells es troba un “presumpte terrorista” i quatre membres de la banda criminal veneçolana Tren de Aragua.

El Servei d’Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE, per les seues sigles en anglès) va assenyalar al seu compte de la xarxa social X que ha cursat 373 sol·licituds de retenció per deportació a altres forces de seguretat.

Per la seua part, la secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va indicar a la mateixa plataforma que entre els detinguts n’hi ha alguns de “condemnats per delictes sexuals contra menors” i que les noves autoritats del país han “deportat [uns altres] centenars a través d’avions militars”. “L’operació de deportació massiva més gran de la història està en marxa. Promeses fetes. Promeses complertes”, va destacar Leavitt.

D’altra banda, Trump va firmar dijous una ordre executiva per desclassificar arxius relacionats amb els assassinats de l’expresident John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy, germà del primer, i Martin Luther King, líder dels drets civils.

A més, va confirmar que ha retirat la protecció oficial a qui va ser un dels màxims responsables del Govern nord-americà en la lluita contra el coronavirus, el doctor Anthony Fauci, que ha rebut amenaces de negacionistes.

En matèria internacional, el president de Rússia, Vladímir Putin, va declarar que està disposat a reunir-se amb el seu homòleg nord-americà per parlar de tots els temes que interessen Moscou i Washington, inclosa Ucraïna. En aquest tema, va assegurar que Donald Trump hauria pogut evitar la guerra d’Ucraïna si no li haguessin “robat” les eleccions presidencials del 2020 en una repetició de les consignes del mandatari nord-americà sobre un frau electoral desmentit completament en el seu moment per les autoritats del seu país.