Sánchez insisteix en el seu decret òmnibus amb les pensions i Junts demana negociar cada punt

El Govern de Pedro Sánchez va veure com dimecres els populars i Junts, amb el concurs de Vox, van tombar el seu decret òmnibus amb vuitanta mesures, entre les quals la revalorització de les pensions i les subvencions al transport públic. Ahir, el president, Pedro Sánchez, va apostar de nou per presentar un nou reial decret llei òmnibus desatenent les demandes de PP i Junts, que li exigeixen decrets específics per aprovar ja la revalorització de les pensions. Junts, de fet, li va reclamar explícitament negociar punt per punt. Tot en mig d’un encreuament de retrets entre el líder del PSOE i el del PP, Alberto Núñez Feijóo. A través d’una recollida de firmes i d’una moció que el Senat aprovarà dimarts vinent, el PP exigeix al Govern que aprovi urgentment en Consell de Ministres tres decrets amb les mesures que sí que tenen el seu suport: pensions, bonificacions al transport i ajuts després de la dana.

També Junts, en boca de Míriam Nogueras, reclama un decret amb pensions i ajuts de transport, després d’acusar la Moncloa d’intentar “colar el seu programa electoral” en cada iniciativa i de fer xantatge als socis imposant-los una “caixa o faixa”.

Els partits es retreuen les seues postures però lluny de consensuar solucions als pensionistes

El president de Junts, Carles Puigdemont, va respondre a les crítiques socialistes al seu partit recordant que Pedro Sánchez també definia com a “xantatge” els decrets òmnibus del Govern de Mariano Rajoy quan estaven a l’oposició.

Tanmateix, el president del Govern espanyol no aposta per trossejar el seu decret sinó per aprovar tot el pack del seu “escut social” a través d’un nou reial decret llei òmnibus. Sánchez no vol renunciar a mesures pactades amb els seus socis que no tenen el suport del PP com la d’estendre la suspensió de desnonaments a famílies vulnerables i, durant una visita a Fitur, es va mostrar ahir convençut que aconseguirà aprovar tot el paquet.

Sense terminis ni data per a l’aprovació d’un nou decret, els seus socis l’apressen a actuar ja.

Sumar, a través del ministre de Cultura i portaveu d’aquest partit, Ernest Urtasun, defensa arreglar “tan aviat com sigui possible” la caiguda de les mesures socials, sense prescindir de cap. Podem, a través d’un missatge a X de Ione Belarra, exigeix que el nou reial decret amb l’escut social al complet s’aprovi “amb caràcter immediat” i acusa el Govern central d’“irresponsabilitat absoluta” i de perdre el temps.

UGT i CCOO sortiran al carrer a Lleida per solucions

Els dos diputats lleidatans socialistes al Congrés, Montse Mínguez i Amador Marqués, van comparèixer ahir juntament amb la líder de CCOO a la demarcació, Cristina Rodríguez, i el secretari de Política Social i Ocupació d’UGT de Lleida, Ramon Moreno, per arremetre contra el resultat de la votació de dimecres. Els sindicats han convocat per al diumenge 2 de febrer una concentració davant de la subdelegació del Govern a la capital del Segrià, arremetent contra tacticismes i exigint una altra política que, van dir, “és possible”. Van recordar, per exemple, els 103.000 lleidatans que cobren pensió contributiva o els 3.800 no contributiva.Mínguez va ser molt dura amb la postura dels juntaires i populars, però especialment amb el diputat de Junts per Lleida, Isidre Gavín, per votar contra les 80 mesures del decret òmnibus, postura que va afirmar que fa molt mal als lleidatans. “Dubto que el votessin perquè es posicionés al Congrés contra la revalorització de les pensions”, va dir. Amb tot, va afirmar que negociaran per poder tirar endavant les mesures tombades al Congrés.