Govern central, Junts i PP s'enroquen amb les pensions empantanegades

La derogació del decret òmnibus al Congrés amb el vot dels populars, Vox i Junts va marcar ahir el debat polític, amb el Govern central i el PP enrocats en les seues posicions i acusant-se mútuament d’utilitzar els ciutadans com a “ostatges”. Per la seua banda, Junts adverteix l’Executiu de Pedro Sánchez que la continuïtat de la legislatura depèn del PSOE.

“No ho consentirem; som incombustibles i tornarem a treballar per aquesta revalorització de les pensions, per aquest transport públic, per totes i cada una de les mesures de l’escut social que la dreta d’aquest país, nacionalista i no nacionalista, va votar en contra”, va afirmar la vicepresidenta primera María Jesús Montero, en el seu primer acte públic a Sevilla com a secretària general del PSOE andalús. El Govern espanyol vol salvar tot el decret, que inclou iniciatives pactades amb els seus socis d’esquerres, com l’extensió de la moratòria de desnonaments a col·lectius vulnerables, però tant el PP com Junts l’insten a aprovar ja decrets individuals amb les principals mesures, com la revalorització de les pensions o els ajuts al transport, i li garanteixen que els votaran a favor. Segons l’opinió de Montero, l’únic objectiu dels populars és danyar el Govern “utilitzant com a ostatges la gent” i aposta pel diàleg amb els de Puigdemont.

Per al Partit Popular és la Moncloa qui està utilitzant els ciutadans com a ostatges, com “escuts de protecció política per imposar unes mesures per a les quals no té prou vots”, va assenyalar la secretària general del partit, Cuca Gamarra, des de Mèrida. Va preguntar al Govern de Sánchez si “deixarà tirats” els dotze milions de pensionistes, els usuaris del transport públic i les víctimes de la dana per no voler aprovar, de manera urgent i “sense trampa”, reials decrets lleis amb ajuts per a ells.

Pel seu costat, Podem, que va negociar amb el Govern diverses mesures de l’escut social derogat, també rebutja “trossejar” les mesures i deixar fora, per exemple, la protecció a les famílies vulnerables davant els desnonaments. La seua solució si segueix el bloqueig: aprovar cada mes un decret llei amb aquest escut social.

Míriam Nogueras adverteix que la legislatura depèn del PSOE

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, defensa que la continuïtat de la legislatura “depèn” del PSOE i veu, textualment, inviable una negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat quan encara tenen carpetes pendents per tancar. En una entrevista publicada ahir a El Punt Avui, després de ser preguntada per si la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, és morta, valora que “depèn” del PSOE i assegura que els xantatges i les mentides no van amb ells. Així mateix, augura que el Govern espanyol “celebrarà un Consell de Ministres en unes hores o uns dies i que aprovarà un decret de pensions i de descompte en el transport”, després que Junts votés dimecres en contra de convalidar el decret òmnibus.Davant de la notícia de la tornada del Banc Sabadell a Catalunya, Míriam Nogueras celebra que hagi “corregit un error”.