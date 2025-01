Treball i Economia pacten aprovar la reducció de la jornada laboral per via d’urgència la setmana vinent

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ministeris del govern espanyol de Treball i d’Economia han pactat aprovar la reducció de la jornada laboral per via d’urgència la setmana vinent, segons han confirmat a l’ACN fonts de l’equip de la vicepresidenta i ministra Yolanda Díaz. La reducció de la jornada, pactada per Treball amb els sindicats sense el concurs de la patronal, ha enfrontat les darreres setmanes els dos socis del govern espanyol, i aquest dilluns a la tarda la Comissió Delegada d’Afers Econòmics s’ha reunit per desencallar la qüestió. Finalment, Sumar i PSOE han acordat que el pacte amb els sindicats es porti al Consell de Ministres de dimarts vinent per la via d’urgència, com volien els de Díaz.

Així, el Consell de Ministres donarà el vistiplau a la proposta dimarts vinent, i després la reducció laboral de 40 a 37,5 hores setmanals es traslladarà al Congrés dels Diputats. Començarà, aleshores, una nova etapa que enfrontarà la iniciativa a la realitat de les dificultats de l’executiu per tirar endavant les seves propostes atesa la fragilitat dels suports amb què compta.