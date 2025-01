El TS rebutja anul·lar la renovació de García Ortiz com a fiscal general

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem va rebutjar ahir per unanimitat anul·lar la renovació d’Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l’Estat al considerar que no existeixen raons per al seu cessament perquè no hi ha evidències que incomplís les seues funcions.

L’Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) al·legava en el recurs que va presentar el febrer del 2024 que García Ortiz havia incomplert greument i de forma reiterada les seues funcions durant el seu primer mandat com a fiscal general i que, per això, no hauria d’haver estat renovat en el càrrec el desembre del 2023. Els magistrats, tanmateix, conclouen que “cap” dels fets esgrimits per l’associació revelen un “incompliment greu i reiterat” per part de García Ortiz.

A més, recorden que el Govern central gaudeix de discrecionalitat per nomenar el fiscal general i que la llei només exigeix que compti amb 15 anys de reconegut prestigi i es reculli un informe perceptiu –però no vinculant– del Consell General del Poder Juidicial (CGPJ). Els magistrats incideixen que “la il·legalitat apreciada judicialment d’algunes decisions del fiscal general de l’Estat, fins i tot, per desviació de poder, no significa l’incompliment greu i reiterat de les seues funcions constitucionals”, amb referència a la sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal togada.

Mentrestant, el Tribunal Constitucional va anunciar ahir que revisarà el recurs de Delgado contra la sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar el seu ascens a la màxima categoria de la carrera fiscal.

Declara avui per la filtració sobre el nòvio d’Ayuso

Álvaro García Ortiz declara avui com a investigat davant del Tribunal Suprem per la presumpta filtració que li atribueix Alberto González Amador, parella de la presidenta de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. La seua compareixença té lloc l’endemà que el mateix tribunal avalés el seu nomenament com a cap del Ministeri Públic.És la primera vegada que un fiscal general declara com a investigat. García Ortiz està citat a comparèixer a les 10.00 hores davant del magistrat Ángel Hurtado en el marc de la causa oberta l’octubre passat al Suprem per un presumpte delicte de revelació de secrets, en la qual també s’investiga també la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, i el tinent fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General, Diego Villafañe.