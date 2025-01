Un avió amb 64 persones a bord i un helicòpter militar xoquen a Washington

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un avió de passatgers procedent de Wichita (Kansas) ha col·lidit amb un helicòpter de l’Exèrcit dels Estats Units sobre el riu Potomac, en les proximitats de l’Aeroport Nacional de Ronald Reagan de Washington, que ha suspès els seus enlairaments i aterratges.

L’Administració Federal d’Aviació ha emès un comunicat en el que ha indicat que un avió regional de l’aerolínia nord-americana PSA que operava un vol d’American Airlines ha xocat a l’aire amb un helicòpter militar tipus 'Sikorsky UH-60 Black Hawk' mentre s’aproximava a la pista 33 de l’aeroport Reagan cap a les 21.00 hores (hora local, 3.00 hora peninsular espanyola).

El Departament de la Policia de Washington ha assenyalat que, juntament amb els Bombers de la ciutat i altres serveis d’emergència i agències, està duent a terme una operació de recerca i rescat al riu. "No hi ha informació confirmada sobre víctimes en aquest moment", resa un comunicat.

Segons fonts consultades per la cadena de televisió nord-americana CNN, a l’avió hi havia 60 passatgers i quatre tripulants, mentre que a l’helicòpter hi havia tres militars.

La Casa Blanca ha emès un breu comunicat del president nord-americà, Donald Trump, que diu que ha estat informat "detalladament sobre el terrible accident". "Que Déu beneeixi les seues ànimes. Gràcies per l’increïble treball que estan fent els nostres equips d’emergències. Estic seguint de prop la situació i brindaré més detalls a mesura que sorgeixin", ha agregat.

Posteriorment, el magnat ha apuntat que el sinistre "sembla que hauria d’haver-se evitat", ja que "la nit és clara", i ha assenyalat a l’helicòpter perquè "anava directe cap a l’avió durant un llarg període de temps".

"Per què l’helicòpter no va pujar o va baixar, o va girar? Per què la torre de control no li va dir a l’helicòpter el que havia de fer en lloc de preguntar-li si havia vist l’avió?", s’ha preguntat en un missatge publicat a la seua plataforma Truth Social.