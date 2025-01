Moren 67 persones al col·lidir un avió i un helicòpter militar a Washington

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un avió comercial en el qual viatgaven 60 passatgers i quatre membres de la tripulació a bord que procedia de Wichita (Kansas) va col·lidir ahir a l’aire contra un helicòpter Black Hawk de l’Exèrcit dels Estats Units sobre el riu Potomac, a les proximitats de l’Aeroport Nacional Ronald Reagan de Washington. En l’aparell militar viatjaven tres soldats que duien a terme un vol d’instrucció. Les autoritats locals van confirmar a última hora d’ahir que de moment s’havien rescatat 28 cossos de l’aigua del riu –27 ocupants de l’avió i un d’un militar– i van assegurar que no esperen trobar supervivents a causa de les baixes temperatures a què es troba l’aigua, que en algunes zones encara està congelada.

El succés va ocórrer cap a les 21.00 hores (hora local), quan, per causes que s’investiguen, l’avió comercial, d’American Eagle, l’aerolínia regional d’American Airlines, que realitzava l’aproximació per aterrar a l’aeroport, va xocar a uns centenars de metres d’altura amb l’helicòpter militar, que portava a terme un vol d’instrucció. L’impacte va provocar una gran bola de foc que va ser captada per les càmeres de seguretat de l’aeroport i els dos aparells van acabar caient al riu Potomac. Un àudio de la torre de control de l’aeroport filtrat pel web LiveATC.net mostra com un controlador aeri va advertir l’helicòpter de la presència de l’avió i li va indicar que passés “per darrere”.

La federació de Patinatge Artístic dels Estats Units va informar que 14 dels seus esportistes, els entrenadors i familiars que tornaven d’un campament anaven a bord de l’avió. Entre ells es trobaven els russos Ievgenia Xixkova i Vadim Naumov, campions del mundial de patinatge artístic del 1994 per parelles, que treballaven com a entrenadors.

Trump culpa les polítiques de Biden i Obama del fatal accident

El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar ahir el pilot de l’helicòpter militar que va col·lidir amb l’avió comercial i va atribuir la culpa del sinistre als controladors aeris i a les polítiques de diversitat promogudes pels Governs de Barack Obama i de Joe Biden. Trump, que va comparèixer des de la Casa Blanca hores després de l’accident aeri, el més greu en la història dels EUA des del 2001, va qüestionar la trajectòria de l’aparell militar i el fet que es trobés a la mateixa altura que l’avió comercial, malgrat que les condicions de vol eren òptimes. “Jo tinc helicòpters. Es poden aturar molt ràpid. Tenia la capacitat de pujar o baixar, de girar, i el gir que va fer no va ser el correcte, òbviament”, va asseverar. El mandatari va tractar a més de culpar del sinistre les polítiques dels Governs d’Obama i Biden, assegurant que els programes de diversitat, equitat i inclusió que van promoure, segons ell, van reduir els estàndards en la contractació de controladors aeris. “L’Administració Federal d’Aviació ha estat contractant treballadors amb discapacitats intel·lectuals severes, problemes psiquiàtrics i altres condicions”, va dir.