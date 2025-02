Protestes ciutadanes frenen un desnonament a Casa Orsola

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El desnonament del primer veí de la Casa Orsola de Barcelona es va haver d’ajornar ahir per a la matinada de dimarts a causa de la massiva presència de manifestants. Després d’una breu conversa entre la comitiva judicial i el Josep, el veí afectat, els funcionaris judicials van comunicar que el desnonament no es faria “davant de la impossibilitat de portar-lo a terme en condicions de seguretat”. Quan el Sindicat de Llogateres va comunicar la decisió als centenars de concentrats, es van escoltar crits de victòria, però també de “vergonya” per l’assenyalament d’una nova data i hora: dimarts a les 5.00 hores.

La Casa Orsola és una finca modernista que s’ha convertit en un símbol de la crisi de l’habitatge, perquè la propietat vol fer-hi pisos de luxe de temporada.

La líder de BComú a l’ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, va retreure a l’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que no li importa el cas, i la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, li va demanar “menys lliçons i més coherència”. “Estem aquí per la seua deixadesa”, va afirmar Laia Bonet, que va dir que l’ajuntament va tenir l’opció d’adquirir l’edifici l’any 2022 però llavors va optar per no fer-ho.