Trump reconeix que els aranzels “doldran” als EUA però “mereixerà el preu a pagar”

El president nord-americà, Donald Trump, va reconèixer ahir que els aranzels que va anunciar dissabte a les importacions del Canadà, Mèxic i la Xina causaran “dolor” als EUA, però els va justificar que el resultat “mereixerà el preu a pagar”. Trump va firmar ahir tres ordres executives amb les quals complia les seues amenaces d’imposar aranzels del 25% al Canadà i Mèxic i del 10% a la Xina, unes mesures que entraran en vigor demà dimarts i a les quals s’espera que aquests països responguin amb represàlies comercials. “Hi haurà una mica de dolor. Sí, potser (i potser no!). Però farem els EUA grans de nou i tot mereixerà el preu a pagar”, va escriure el mandatari en majúscules a la xarxa social Truth Social, i va instar els seus tres principals socis a “fer el seu producte als EUA i no hi haurà aranzels”. Trump, que va dirigir el seu missatge a un suposat lobby globalista contra els aranzels, va assegurar que els EUA “subvenciona” altres països i que aquests “paguen una petita fracció del cost que els nord-americans paguen pels medicaments i (productes) farmacèutics”. Així mateix, va tornar a reclamar l’annexió del Canadà i va afirmar que els Estats Units no necessiten els recursos ni productes del seu veí i que, sense aquest “subsidi”, “deixarà d’existir com un país viable”.

El mandatari va insistir a més que els EUA tenen “grans dèficits” amb el Canadà, Mèxic i la Xina, que aquests permeten l’entrada de “delinqüència” i “drogues verinoses”, i va agregar que és hora de deixar de ser “el país estúpid”. Els aranzels de Trump amenacen de portar els EUA a una guerra comercial a tres bandes, ja que els tres països afectats han fet cas omís a les advertències de Trump que augmentarà els seus gravàmens si prenien represàlies.

Trump afirma que “el Canadà deixarà de ser un país viable” sense els “subsidis” dels EUA i va insistir en l’annexió

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, va anunciar que el país imposarà aranzels del 25% sobre importacions nord-americanes per un valor de fins a 155.000 milions de dòlars canadencs, com a resposta a l’ofensiva del dirigent republicà, i va demanar als seus ciutadans prioritzar la compra de productes locals i boicotejar els nord-americans. La presidenta de Mèxic, Claudia Shienbaum, va avançar “mesures aranzelàries i no aranzelàries” en defensa dels interessos mexicans.

La Xina va anunciar que interposarà una demanda davant de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) contra l’ofensiva aranzelària de Donald Trump.

Preocupació per la repercussió en l’economia mundial

La ministra de l’Interior del Regne Unit, Yvette Cooper, va avisar ahir que els nous aranzels declarats per Donald Trump, contra la Xina, Mèxic i el Canadà tindran un “impacte realment perjudicial” en l’economia global. Igualment, el ministre de Finances del Japó, Katsunobu Kato, es va declarar preocupat per la imposició d’aranzels, per la qual cosa el següent pas serà el d’“examinar de prop com impactarà al Japó”.Mentrestant, el canceller alemany, Olaf Scholz, va advertir sobre els efectes que podrien comportar els aranzels al comerç mundial i va advocar per l’aperturisme econòmic com a resposta.D’altra banda, des de Moscou, el president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar que el seu homòleg nord-americà “restablirà l’ordre” mundial “amb rapidesa” i acabarà sotmetent sense problemes les “elits europees” que han intentat boicotejar el seu retorn a la Casa Blanca.