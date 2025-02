Catalunya bat el rècord de turistes internacionals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya va rebre un total d’1.073.406 turistes internacionals durant el mes de desembre, la qual cosa suposa un increment del 5,23% respecte al mateix mes de l’any anterior, amb una despesa de 1.304,85 milions, un 6,2% més, segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta de la millor dada d’arribades de turistes internacionals i la millor pel que fa a despesa en un mes de desembre de la sèrie històrica. Per comunitats, la més visitada va ser les Canàries amb el 27,50% del total de turistes internacionals que van viatjar al país, seguida de Catalunya (20,38%) i Andalusia (12,92%). Com ja va publicar SEGRE, el sector turístic de Lleida va tancar el 2024 un any de rècord en el qual es va atansar a 1,45 milions de viatgers i als 3,3 milions de pernoctacions. El subsector dels hotels es consolida com el principal del turisme lleidatà, amb 960.387 visitants i 2.116.854 pernoctacions.

L’estació d’esquí de Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, va expedir uns 5.000 forfets durant el cap de setmana del mundial d’esquí de muntanya ISMF Skimo World Cup, classificatori per als Jocs Olímpics del 2026. Segons van assenyalar fonts de l’estació, a aquesta xifra cal sumar unes 1.000 persones més que van visitar el complex amb motiu de l’esdeveniment esportiu.