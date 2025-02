El Govern gal, davant d'una censura a l'aprovar per decret el pressupost

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre de França, François Bayrou, va recórrer ahir per primera vegada des que va assumir el càrrec a l’article 49.3 de la Constitució per tirar endavant els pressupostos generals sense necessitat de comptar amb l’aval del Parlament, un moviment arriscat que ja li ha valgut una convocatòria d’una moció de censura de la qual, en principi, s’han desmarcat els socialistes.

Bayrou ja havia avançat que recorreria a la prerrogativa constitucional per tirar endavant els comptes generals i també el pressupost de la Seguretat Social, sabent que el 49.3 faculta la resta de partits a presentar fins a dos mocions de censura contra el Govern, com així ha passat.

El primer ministre gal va explicar ahir des de la tribuna de l’Assemblea Nacional que el de pressupostos no és un projecte “perfecte”, però va incidir que ha parlat amb tots els grups polítics durant aquestes últimes setmanes i va recordar que es tracta d’un fet inèdit. “Per primera vegada des de la V República, el nostre país ha arribat al febrer sense pressupostos”, va advertir.

La França Insubmisa (LFI), integrada al bloc d’esquerres conegut com Nou Front Popular (NFP), va anunciar immediatament després del discurs de Bayrou que presentarien una moció de censura. “Aquest Govern il·legítim ha de caure”, va proclamar a les xarxes socials el partit, que aspira a repetir l’èxit de la moció que va fer caure al desembre al gabinet de Michel Barnier. Tanmateix, el Partit Socialista ja ha pactat desmarcar-se de la línia dels seus socis i, al contrari que al desembre, no votarà a favor de la moció. Per al fundador del LFI, Jean-Luc Mélenchon, aquest canvi dels socialistes implica que “el Nou Front Popular ha quedat reduït a un sol partit”.

La cap de files de l’LFI a l’Assemblea, Mathilde Panot, va afirmar davant dels mitjans que la votació permetrà distingir “qui hi ha a l’oposició” i qui dona suport al pressent, Emmanuel Macron. La ultradretana Agrupació Nacional encara s’ha de posicionar, el suport de la qual va ser clau per tombar Barnier. La legislació gal·la estipula que les mocions de censura s’hauran de debatre en un termini de 48 hores.