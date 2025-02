La Xina respon a Trump amb aranzels del 10 al 15% a certs productes nord-americans

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Xina va anunciar ahir que imposarà aranzels del 10 al 15% a certs productes dels Estats Units a partir del 10 de febrer, després que entressin en vigor els gravàmens addicionals del 10% que va imposar el president nord-americà, Donald Trump, als productes xinesos.

Així mateix, Pequín també va anunciar nous controls a les exportacions de minerals clau i va llançar una investigació antimonopoli contra Google.

Segons especifica en un comunicat la Comissió Duanera de l’Executiu xinès, el país asiàtic aplicarà un aranzel del “15% a productes de carbó i gas natural liquat, així com un del 10% als de petroli cru, maquinària agrícola, automòbils de gran cilindrada i camionetes”.

“En el cas de les mercaderies importades que siguin originàries dels EUA, s’aplicaran els aranzels corresponents sobre la base de les taxes aranzelàries vigents”, va agregar.

Els aranzels de Trump, imposats a compte del fentanil, “violen greument les normes de l’Organització Mundial del Comerç (OMC)” i “no aborden els problemes dels EUA, sinó que també soscaven la cooperació econòmica i comercial entre la Xina i els EUA”, assenyala el comunicat, divulgat a través de la pàgina web del ministeri de Finances del gegant asiàtic.

Així mateix, la comissió de Finances del Senat va aprovar el nomenament de Robert F. Kennedy Jr. com a nou secretari de Sanitat, per la qual cosa ara només resta el vistiplau del ple de la Cambra Alta perquè aquesta polèmica designació acabi de ratificar-se.

Von der Leyen: “Estarem llestos per a negociacions dures si cal”

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va dir ahir que la Unió Europea vol cooperar amb els EUA, però “estarà llesta per a negociacions dures” si és necessari, després que el president Donald Trump hagi anticipat que imposarà aranzels a importacions europees. En un discurs davant dels ambaixadors de la UE al món, Von der Leyen va reiterar que la “prioritat” del bloc serà treballar amb els EUA en les “moltes àrees” en les quals els seus interessos convergeixen, però va assegurar que els Vint-i-set estaran “llestos per a negociacions dures quan sigui necessari i per trobar solucions quan sigui possible per solucionar qualsevol greuge”. “Serem oberts i pragmàtics en la manera d’aconseguir-ho, però serem igualment clars que sempre protegirem els nostres propis interessos, com sigui i quan calgui”, va afirmar.Un augment aranzelari a les exportacions espanyoles per part dels EUA tindria un impacte limitat a causa de la menor exposició comercial d’Espanya al país americà, en comparació amb altres socis europeus, segons la Cambra de Comerç d’Espanya.D’altra banda, la Comissió Europea no descarta tornar a congelar les regles fiscals perquè els governs puguin elevar la despesa pública en defensa, com ja va fer el 2020 per facilitar les mesures per combatre la propagació de la pandèmia de la covid-19.

Els EUA ja han començat a enviar migrants a Guantánamo

Els Estats Units van enviar ahir el primer vol amb migrants arrestats en territori nord-americà cap a un centre de detenció a la Base Militar de Guantánamo (Cuba). Mentrestant, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va titllar Cuba, Nicaragua i Veneçuela d’“enemics de la humanitat”, i els va acusar de ser els causants de la crisi migratòria a l’hemisferi.D’altra banda, el mandatari salvadorenc Nayib Bukele, va acceptar rebre a la seua megapresó migrants indocumentats detinguts per crims greus als EUA i va obrir la porta fins i tot a allotjar presos nord-americans.