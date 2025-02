Hackeja la Guàrdia Civil, Defensa i l'OTAN

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una investigació conjunta de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI ha permès arrestar a Calp (Alacant) un “perillós” hacker, espanyol de 18 anys, per accedir a serveis informàtics d’unes 40 entitats públiques i privades, entre les quals es troba la Guàrdia Civil, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el ministeri de Defensa, l’OTAN o l’Exèrcit dels Estats Units. Segons el ministeri de l’Interior, al detingut se l’acusa per la seua presumpta participació en els delictes de descobriment i revelació de secrets, accés il·lícit a sistemes informàtics, danys informàtics i blanqueig de capitals. El detingut és un espanyol de 18 anys que van accedir a les bases de dades dels organismes públics i privats per, en alguns casos, provar de vendre la informació a través de la darkweb, però la seua motivació principal era llançar els atacs cibernètics com a “desafiament personal”.