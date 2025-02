L'Audiència de Girona avala els desallotjaments exprés de cases

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Girona avala els desallotjaments exprés, sense la prèvia autorització justicial de les ocupacions il·legals si aquestes s’han produït en les últimes 24 hores. Així ho va publicar ahir El Periódico, que explica que els magistrats de les seccions penals d’aquest òrgan judicial van arribar a l’acord el 22 de novembre passat. Els agents que hi intervinguin, explica el diari, hauran d’aixecar acta de comprovació dels danys que s’incorporarà a l’atestat policial. Aquest es remetrà després al jutjat de guàrdia juntament amb la citació segons el parer dels ocupants. D’aquesta manera, es pretén agilitzar tant l’expulsió dels ocupants com la tramitació del procés judicial i que la sentència es dicti en el menor temps possible.

Com va publicar SEGRE, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va presentar la setmana passada una proposta legislativa per modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal per permetre que els jutges de guàrdia puguin adoptar com a mesura cautelar l’expulsió dels ocupes en 48 hores sempre que es tracti d’una “ocupació delinqüencial” i que aquestes persones no puguin aportar un títol de possessió legítima en aquell termini. El degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, va manifestar que, amb aquesta reforma, que hauria d’aprovar-se al Congrés, seria el jutge de guàrdia l’encarregat de resoldre aquesta qüestió, independentment que el propietari de l’habitatge ocupat “sigui una persona física o jurídica”. Per a això, l’afectat només hauria d’acudir a una comissaria, presentar una denúncia i que, en el cas de Catalunya, els Mossos d’Esquadra portessin a terme les diligències oportunes i les entreguessin al jutge de guàrdia. També plantegen habilitar els presidents de les comunitats de propietaris a presentar denúncia quan el propietari de l’habitatge ocupat mantingui una postura passiva i hi hagi problemes de convivència.

