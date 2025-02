“No podem permetre el salvatge oest a l'espai digital”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assenyalar ahir que no es pot permetre que l’espai digital es converteixi en “el salvatge oest”; per això va reivindicar el mateix rigor i la mateixa vehemència a l’hora de defensar els drets dels ciutadans al món d’internet i al físic. Va participar en la presentació de l’Observatori de Drets Digitals, en un acte en el qual es va tornar a referir a la “tecnocasta”, a la importància d’aprofundir en la transparència dels algoritmes i a la necessitat que els directius de les companyies tecnològiques no defugin el compliment de les seues obligacions.

En la seua intervenció, va repassar els avantatges de la tecnologia i les xarxes socials, però també els seus perills: “Crec que la fe en la tecnologia i en les seues promeses ens ha encegat davant de les seues pitjors conseqüències.” “Ningú no acceptaria que un avió s’enlairés sense complir els més estrictes estàndards de seguretat o que un medicament pogués vendre’s sense abans sotmetre’s a les proves rigoroses. I, tanmateix, hem deixat, inexplicablement, que els productes i els serveis digitals surtin al mercat sense controlar els seus riscos i sense saber quins són els potencials danys”, va reflexionar el president.

El cap de l’Executiu va parlar de la immediatesa del “click”, de l’obsessió pel “like”, que “empobreix el debat polític”, i de les mentides, com va succeir amb la dana de València, quan milers de bots van provar de multiplicar el mal propagant falsedats, moltes de les quals estafes. “El que passa al món digital té conseqüències a la vida real”, va dir.