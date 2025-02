Trump ordena sancionar el Tribunal Penal si investiga els EUA o Israel

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va firmar ahir una ordre executiva per imposar sancions a alts càrrecs i treballadors del Tribunal Penal Internacional (TPI) en represàlia per l’ordre de detenció contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, així com contra el seu anterior ministre de Defensa, Yoav Gallant. “El TPI ha imposat, sense fonament legítim, la seua jurisdicció sobre personal dels EUA i algun dels seus aliats i ha iniciat investigacions, incloent Israel, i ha abusat encara més del seu poder emetent ordres d’arrest infundades”, resa el text. El decret afirma que “les recents accions del TPI” contra Washington i el seu soci “creen un perillós precedent” i “posen en risc” el personal nord-americà tant actiu com inactiu i els exposa a “abús”. De la mateixa manera, recorda que el TPI “no té jurisdicció sobre els Estats Units o Israel”, ja que no formen part de l’Estatut de Roma. Les sancions, concretament, s’imposaran a tot aquell que hagi participat en “qualsevol esforç del Tribunal Penal Internacional per investigar, aturar, retenir o processar una persona protegida sense el consentiment del país de nacionalitat d’aquesta persona”.

El Tribunal Penal va denunciar que l’ordre de Trump busca “soscavar la seua capacitat per administrar justícia en totes les investigacions obertes”, i aquestes “amenaces constitueixen greus atacs contra els països membres”. Per la seua part, gairebé 80 estats part del TPI, Espanya entre ells, van declarar el seu suport a la tasca de la cort.

Respecte a Gaza, Trump va matisar ahir que veu la Franja com una “transacció immobiliària” després de proposar que l’enclavament palestí passés a mans nord-americanes amb vista a crear “la Riviera del Pròxim Orient”, però va descartar novament desplegar tropes sobre el terreny. També va anunciar que la setmana que ve anunciarà la imposició de nous aranzels comercials a diversos països.

Per la seua part, dotze estats, liderats per Nova York, van anunciar que demandaran l’administració Trump, per haver donat accés a Elon Musk a sistemes de pagament sensibles que contenen informació personal de ciutadans nord-americans.