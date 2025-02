Von der Leyen anuncia una “nova era” per a la defensa a Europa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va afirmar ahir que s’ha iniciat una “nova era” per a la defensa de la Unió Europea a través de més cooperació entre els estats membres i amb més possibilitats de finançament. “Aquest nou cicle polític marca l’inici d’una nova era en la defensa europea”, va indicar en una roda de premsa juntament amb el primer ministre polonès, Donald Tusk, des del Col·legi de comissaris europeus, que es troba a Gdansk, al nord de Polònia, en ocasió de la presidència del Consell de la UE que ostenta aquest país. Von der Leyen va afirmar que, al llarg dels tres anys de guerra de Rússia a Ucraïna, la Unió Europea ha accelerat la seua producció militar malgrat que no tant com caldria, per la qual cosa va demanar “fer més que mai, gastar més i millor i gastar junts” en defensa. A part de redefinir la política de seguretat europea, la presidenta de la CE va instar a buscar un equilibri per poder abordar els desafiaments migratoris, assegurar la independència energètica i respondre a les amenaces aranzelàries.