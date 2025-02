Hamas allibera tres nous ostatges i Israel promet represàlies pel seu mal estat físic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup islamista Hamas i Israel van completar ahir un cinquè canvi en el marc de l’acord de l’alto el foc entre tots dos bàndols en el qual van ser alliberats tres ostatges israelians a canvi de 183 detinguts i presos palestins, en un intercanvi marcat per la visible malnutrició i deteriorament físic dels tres excaptius, la qual cosa va atiar l’alarma del perill vital que pateixen.

Els ostatges Or Levi, Eli Sharabi i Ohad Ben Ami, tres homes de 34, 52 i 56 anys, respectivament, van ser segrestats pel grup islamista durant els atacs del 7 d’octubre del 2023, detonant de l’ofensiva israeliana contra Gaza i la posterior guerra regional. Tots ells van ser entregats, seguint el procediment habitual, a un comboi de la Creu Roja després d’una cerimònia celebrada aquesta vegada a la cèntrica localitat gaziana de Deir al-Balah. Creu Roja, a continuació, va traslladar els alliberats a un post militar israelià on van ser sotmesos a una primera avaluació mèdica. L’estat en què es trobaven els tres homes, amb rostres cadavèrics, pàl·lids i envellits, va portar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a advertir que imatges tan “xocants no quedaran sense resposta”, tot i que no va especificar quines represàlies estan disposats a prendre. Familiars d’israelians que segueixen en mans de Hamas van mostrar preocupació pel seu estat de salut i van carregar contra Netanyahu, a qui van exigir “l’alliberament immediat”. “Mentre ell s’allotja en una suite d’un hotel de luxe als EUA, els israelians són alliberats amb aspecte de supervivents de l’Holocaust”, va denunciar el pare del soldat ostatge Nimrod Cohen, que no serà alliberat fins a la segona fase de l’acord de l’alto el foc i no està clar si segueix amb vida.

Els palestins alliberats per Israel van denunciar haver patit pallisses en els dies previs a ser excarcerats

Una hora més tard de l’arribada a Israel dels excaptius, 40 presoners palestins van ser també alliberats a Ramal·lah, a la Cisjordània ocupada, mentre que 131 van ser tornats a Gaza –111 dels quals arrestats de forma massiva després de l’atac de Hamas–, set amb condemnes greus van ser deportats a Egipte i cinc, alliberats a Jerusalem Est. Entre els que van irrompre entre crits de joia de la multitud a Ramal·lah, n’hi va haver almenys set que van ser transportats en ambulàncies a l’hospital, donat el seu mal estat de salut, i altres que van dir haver patit pallisses a les presons israelianes –igual com testimonis de canvis anteriors– en els dies previs al seu alliberament. Aquest cinquè intercanvi augmenta a 21 el nombre total d’ostatges alliberats des de l’inici de l’alto el foc, inclosos cinc nacionals tailandesos, a canvi de prop de 800 detinguts i presos palestins, la majoria dones i nens, segons la Creu Roja.

L’Exèrcit israelià deixa sis morts en un bombardeig al Líban

Almenys sis persones van morir i dos van resultar ferides ahir en un nou bombardeig israelià dirigit contra la Vall de la Bekaa, a l’est del Líban, a falta de deu dies perquè expiri l’extensió de l’acord d’alto el foc entre Israel i el grup xiïta libanès Hezbollah. Aquest atac té lloc menys de 24 hores després d’un altre bombardeig dirigit contra suposats objectius de Hezbollah també a l’est del Líban. L’Exèrcit israelià també va efectuar un atac aeri als afores de la capital de Síria, Damasc, contra el que va descriure com un “dipòsit d’armes” pertanyent al moviment islamista palestí Hamas.