Un jutge impedeix a Trump fer fora diversos milers d'empleats públics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jutge federal nord-americà va ordenar divendres a l’Administració Trump que suspengui els plans d’acomiadar uns 2.200 empleats i d’eliminar l’Agència per al Desenvolupament Internacional dels Estats Units (USAID) per considerar que es tracta d’un organisme fraudulent. Dos representants dels empleats havien presentat prèviament una demanda, argumentant que el Govern de Donald Trump no tenia autoritat per suspendre els empleats. El jutge va aclarir que la seua interlocutòria era provisional mentre continuava el litigi. L’USAID va ser creada el 1961 pel president John F. Kennedy per gestionar l’ajuda humanitària internacional nord-americana. Té milers de milions de dòlars de pressupost que destina a projectes en diferents punts del món per pal·liar la pobresa, les malalties i respondre a fams i desastres naturals.

Un jutge federal també va bloquejar ahir de forma temporal l’accés del Departament d’Eficiència Governamental (DOGE) del magnat Elon Musk al sistema de pagaments del Tresor nord-americà. L’ordre reclama a més la destrucció de qualsevol informació descarregada del sistema de pagament per qualsevol persona a qui se li hagi donat accés des del 20 de gener, dia de la investidura de Donald Trump. El jutge va citar “el risc que presenta la nova política de divulgació d’informació sensible i confidencial i el creixent risc que els sistemes en qüestió siguin més vulnerables que abans a la pirateria”.

En paral·lel, el mandatari va afirmar que planeja acomiadar per “corruptes” “alguns” dels membres de l’Oficina Federal d’Investigació (FBI) que van treballar en les investigacions sobre l’assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021, després de la seua derrota electoral.

D’altra banda, va anunciar que revocarà “immediatament” l’accés a informació classificada dels informes de la intel·ligència nord-americana a l’exmandatari Joe Biden. “Joe, estàs acomiadat”, va asseverar Trump, que va defensar que “el mateix expresident va establir aquest precedent el 2021”, quan va ordenar a la Comunitat d’Intel·ligència que li impedís accedir a detalls sobre Seguretat Nacional.

Deu morts a Alaska en el tercer accident aeri en 10 dies

La Guàrdia Costera nord-americana va confirmar ahir la localització de les restes d’una avioneta sinistrada dijous passat a prop de Nome, a Alaska, i va confirmar que no hi ha supervivents entre els deu passatgers. L’avioneta havia d’aterrar a Nome, però va desaparèixer del radar poc abans que això passés. Aquest incident suposa el tercer accident aeri al país des que va començar l’any. El primer, en el qual van morir 67 persones, va ocórrer el passat 29 de gener quan un avió de passatgers i un helicòpter es van estavellar a Washington. Dos dies després, un accident d’una avioneta medicalitzada a Filadèlfia va deixar un total de set morts.