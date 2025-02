El Congrés dona l'aval definitiu al decret que apuja les pensions i manté els descomptes al transport

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimecres la convalidació definitiva del decret llei del govern espanyol que, entre d'altres, apuja les pensions i manté les bonificacions al transport públic. La votació ha tingut lloc després que a finals de gener la cambra baixa tombés un paquet més ampli de mesures socials -conegut aleshores com a decret òmnibus- amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. En aquesta ocasió, la iniciativa ha rebut el suport del gruix dels partits de la cambra, del PSOE al PP, passant per Sumar, Junts i ERC. Tot i això, diversos socis han retret a l'executiu de Pedro Sánchez la seva manera de negociar ‘in extremis’, especialment en temes socials delicats.

Tot i ser menys extens que el decret inicial, el paquet que ha convalidat avui la cambra baixa amb 315 vots a favor, 33 en contra i una abstenció inclou bona part de les mesures econòmiques i socials del text original. Entre d'altres, ajudes per la dana, la revaloració de les pensions per al 2025 i la pròrroga de la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a finals d'any. També punts molt criticats pel PP, com la devolució al PNB d'un edifici de París confiscat per la Gestapo durant la dictadura.

En el debat previ a la votació, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha apuntat que l'aprovació del decret mostra la "capacitat de diàleg" de l'executiu de Pedro Sánchez i dels grups que hi donen suport. "Aquest govern ha demostrat que no deixa ningú enrere", ha proclamat abans de recordar que, malgrat el vot a favor del PP a aquest decret, els de Feijóo van votar en contra de l'augment de les pensions de manera "sistemàtica" el 2021, el 2023, 2024 i 2025.

"Els agraeixo que canviïn el seu vot tot i les mentides que han abocat", ha dit el ministre socialista dirigint-se al PP. "Van votar en contra pensant que estaven fent mal al govern, i no es van adonar que en realitat estaven fent mal a la gent", ha agregat sobre el canvi de posició dels populars, que al gener van acusar a l'executiu de fer servir als pensionistes com a "escuts humans".

Davant els retrets de Bolaños, el PP han defensat el seu canvi de posició dient que el nou decret llei ha passat "d'òmnibus" a "microbús" perquè inclou "importants modificacions" i una reducció en el nombre de mesures. "El PP va dir que aprovaria la pujada de les pensions, les ajudes al transport i per la dana, i això és el que ve avui", ha manifestat el diputat popular Jaime de Olano. Pel que fa al "palauet de París" que, segons ells, Sánchez ha "regalat" al PNB, ha dit que ja han demanat un informe al Tribunal de Comptes i no descarten prendre altres mesures.

Sumar i els socis d'investidura

Per Sumar, el camí fins a l'aprovació del decret de mesures socials ha constatat que hi ha una dreta que "bloqueja" millores socials i prioritza els seus "interessos". "Per culpa del senyor Feijóo, dotze milions de persones van tremolar en veure com perillava l'augment de la seva pensió", ha alertat la seva portaveu, Verónica Barbero. D'altra banda, ha recordat que ells es van oposar des del principi a allargar la tramitació del nou decret o deixar-ne coses fora per seduir als partits de dretes. "Em sento orgullosa que hagi sigut la nostra via la que finalment s'ha seguit. Gràcies a nosaltres i a la nostra presència al govern s'ha desbloquejat aquesta situació", ha proclamat.

Des del bloc dels socis d'investidura, no obstant, dirigents com la diputada de Podem Ione Belarra ha assegurat que la negociació del decret ha evidenciat que el govern és "dèbil" i pensa ja en un avançament electoral que seria un "gravíssim error". "Tenien la intenció de desmuntar l'escut social", ha lamentat. Per Bildu, la ciutadania ha assistit "atònita" al "joc" entre partits amb mesures de gran efecte sobre la població. "Amb tot això no ha guanyat ningú, només l'antipolítica", ha avisat l’abertzale Mertxe Aizpurua.

Crítiques d'ERC i Junts

Les crítiques al govern espanyol també han arribat des d’ERC i Junts. Per part dels republicans, la diputada Inés Granollers ha criticat que el PSOE "jugui" amb assumptes delicats com les ajudes del transport o les pensions i ha lamentat que el primer decret òmnibus caigués pels vots de "les dretes" de Catalunya i Espanya. "Viuen en un altre món", ha dit referint-se al PP, Vox i Junts. Dirigint-se al PSOE, ha apuntat que la ciutadania, davant "l'espectacle de portar-ho tot al límit", acaba triant les opcions populistes i d'extrema dreta. "Facin la feina ben feta, o els sortirà molt perjudicial en altres temes", ha reblat.

Des de Junts, el diputat Isidre Gavín ha afegit que la negociació del decret ha mostrat que l'executiu espanyol "no és de fiar" i només negocia ‘in extremis’ i quan no té alternativa. De fet, ha preguntat per què no es va fer des del principi una iniciativa que inclogués únicament les propostes que tenien vots garantits per tirar endavant, com l'augment de les pensions. "Una de les conseqüències de tot això és que durant uns dies no es va parlar de la gran quantitat d'investigacions i escàndols que tenen activats per la premsa, alguns de perfil 'lawfare', però aquells dies no se'n va parlar", ha reblat.