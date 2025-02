El Suprem confirma la condemna de quatre anys i mig de presó a Laura Borràs

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna per prevaricació i falsedat documental imposada a l’expresidenta de Junts Laura Borràs, de 4 anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació, per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 i 2018, mentre que ha rebutjat la seua petició que se li apliqui l’amnistia.

Borràs al·legava per considerar que li havia de ser aplicada l’amnistia que en la seua persona es presenta un "perfil netament independentista" i que va desenvolupar la direcció de la Institució de les Lletres Catalanes "en el marc d’un govern amb vocació netament procesista".

El Suprem contesta que "ni el perfil, ni el desenvolupament d’una acció de govern, a la parcel·la administrativa que dirigia la recurrent, no permeten considerar que la conducta per la qual ha estat condemnada s’emmarca en un context del denominat procés independentista català".

Afegeix que el fet provat refereix una contractació administrativa per facilitar una adjudicació directa a una persona obviant la normativa que està prevista per evitar la corrupció i assegurar la transparència i la igualtat dels possibles licitantes.

Per al Suprem, en cap dels apartats de la llei d’amnistia pot enquadrar-se la conducta de Borràs, "a excepció de la consideració de l’existència d’un perfil intensament independentista, que remet a una consideració pròpia d’un dret penal d’autor i no un dret penal d’actes, que és el reflectit en el fet provat, en el qual es refereix una conducta que ha estat subsumida en un tipus penal".