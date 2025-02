El TC estudiarà la negació de l'amnistia a Oriol Junqueras

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos d’empara presentats per l’exvicepresident del Govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, i els exconsellers republicans Raül Romeva i Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d’amnistia als delictes de malversació. El Ple va considerar que “es presenta una especial transcendència constitucional perquè els assumptes suscitats transcendeixen del cas concret perquè pogués tenir unes conseqüències polítiques generals”.

Les defenses dels tres van presentar el recurs d’empara davant del Constitucional el novembre del 2024, una vegada que el Suprem es va negar a aixecar la condemna a inhabilitació per ocupar càrrec públic, així com la pena per malversació de fons que els va imposar la sentència del 2019, i perquè no van ser indultats. El Suprem justificava la seua negativa en suposat enriquiment de caràcter personal. Junqueras i Romeva mantenen ara per ara les condemnes de tretze anys d’inhabilitació, mentre que en el cas de Bassa són dotze. En els recursos, argumenten que el Suprem va vulnerar els seus drets fonamentals, com el de ser elegits democràticament, fent una interpretació esbiaixada de la llei aprovada al Congrés.

D’altra banda, la Fiscalia ha demanat aplicar l’amnistia a Roger Español, l’independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l’1-O a Barcelona, i també als quatre policies nacionals processats pel tret, que acusen Español d’atemptat contra l’autoritat.