Almenys 28 ferits en un atropellament massiu a Munic

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un atropellament massiu que està sent investigat com un possible atemptat ha deixat almenys 28 ferits, alguns d’ells greus, a la ciutat alemanya de Munic, mentre que el presumpte autor, un afganès de 24 anys, ha estat detingut, un succés que es produeix a deu dies de les eleccions del proper dia 23, mentre la immigració marca el debat polític.

El vehicle va envestir poc abans de les 11 del matí (10:00 GMT) contra una manifestació d’empleats públics convocada pel sindicat Ver.di en el centre de la capital de l’estat federat meridional de Baviera, en la que participava aproximadament un miler i mig de persones.

El cotxe es va atansar per la cua de la marxa, va sortejar els vehicles policials i va atropellar la multitud, segons va explicar un portaveu de la Policia, que va assenyalar que els agents havien efectuat trets i havien detingut el conductor. El primer ministre bavarès, el conservador Markus Söder, va afirmar des del lloc dels fets que partint del modus operandi les autoritats parteixen que es tracta d’un atemptat, la investigació del qual ha estat assumida per la Central per a la Lluita contra l’Extremisme i el Terrorisme de la Fiscalia de Munic.

Segons el setmanari 'Der Spiegel, el presumpte autor havia publicat poc abans de l’atemptat contingut islamista en xarxes socials, però les autoritats no han confirmat aquesta informació i no han donat encara detalls sobre una possible motivació, encara que se sap que el sospitós comptava amb antecedents per tràfic d’estupefaents i furts. Del detingut se sap que va nàixer a Kabul el 2001 i va arribar a Alemanya als 15 anys; la seua sol·licitud d’asil va ser rebutjada però, a causa de la situació humanitària a l’Afganistan, tenia l’estatus de "tolerat", és a dir, d’algú que manca d’un permís de residència formal però que no serà expulsat de moment.