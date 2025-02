Sánchez intenta rebaixar sense èxit el xoc Treball-Hisenda per la tributació de l'SMI

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va negar ahir que existeixi una crisi entre els socis de l’Executiu després que dimarts s’aprovés la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i s’anunciés que tributarà en l’IRPF. “En absolut”, va respondre al ser preguntat pels mitjans a la seua sortida del ple del Congrés, on en el cara a cara amb el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va defensar l’increment de l’SMI sense entrar en la polèmica sobre la tributació. Malgrat això, els socis de govern van mantenir la discrepància pública. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va dir al Congrés que l’any passat la discussió va ser “idèntica”, mentre que el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, en línia amb Hisenda, va afirmar que l’SMI ha arribat a un nivell (16.576 euros bruts a l’any) en el qual “toca contribuir a l’IRPF” i va recordar que l’informe dels experts ja contemplava aquesta possibilitat.

Feijóo va aprofitar el xoc de PSOE i Sumar per endinsar-se en la crisi en el Governde l’Estat i va etzibar amb ironia a la ministra de Treball: “Senyora Díaz, a Pablo Iglesias això no l’hi haurien colat.” Va carregar contra el Govern denunciant el “paperot” que van visualitzar Díaz i Pilar Alegría dimarts després del Consell de Ministres amb el seu enfrontament per la fiscalitat del salari mínim. Pedro Sánchez va replicar que amb el seu govern l’SMI ha pujat un 61% mentre que Mariano Rajoy “el va congelar”.

Entre les picabaralles, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va demanar al PSOE que “deixi de cagar-la”. Va llançar aquesta recomanació des del passadís de la Cambra al ser preguntat per la premsa: “Em permetran que sigui maleducat; li he demanat al PSOE que deixi de cagar-la”, va respondre Rufián, que, no obstant va preferir no treure aquest assumpte durant la pregunta oral que va dirigir a Sánchez just després a l’hemicicle. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va criticar la imatge d’“insolvència, caos, irresponsabilitat i poc rigor” del Govern estatal. Segons Nogueras, l’enfrontament intern “reforça la teoria de la desconfiança” de Junts, que manté viva la iniciativa perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança en el Congrés.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va titllar d’“espectacle” la “desunió” i descoordinació del Govern i comparteix amb Foment del Treball que el salari mínim no ha de tributar. UGT també demana abordar amb Hisenda una reforma tributària i evitar que l’SMI pagui IRPF.

En la defensa de la norma, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va agrair el suport dels grups que permet posar fi a “una incertesa innecessària i injustificada”, encara que va ironitzar amb el canvi del sentit del vot del PP quan el seu suport ja no és necessari i després d’“haver estat tan vehements” en la defensa d’uns arguments que han resultat “falsos”. Des del Partit Popular, Jaime de Olano va defensar el seu suport al text perquè recull tres de les seues exigències –apujar pensions, bonificar el transport i ajudar amb la dana– i malgrat que hi ha mesures que no els agraden, com la cessió d’un palauet a París al PNB. Junts, per la seua part, va justificar el seu canvi de postura en el fet que aquest reial decret llei sí que havia estat negociat.

Llum verda finalment a apujar les pensions i l’ajuda al transport públic

El Congrés va convalidar ahir el reial decret llei que revaloritza les pensions i prorroga els ajuts al transport públic, entre altres mesures, amb el vot en contra d’una única formació, Vox. El reial decret apuja les pensions en un 2,8% i un 9% les no contributives. Tal com estava previst, va comptar amb una àmplia majoria de 315 vots a favor (els dels socis parlamentaris del Govern, a què es van afegir PP i Junts), 33 en contra (els de Vox) i una abstenció (d’UPN). El Congrés va aprovar tramitar el text com a projecte de llei, cosa que permetrà als grups presentar esmenes. Aquest reial decret llei recupera algunes de les mesures recollides al denominat decret òmnibus, que va decaure al no aconseguir prou suports al Congrés pel no de Junts i PP, però en deixa fora d’altres, com les entregues a compte de les autonomies o els ajuts a la compra de vehicles elèctrics.

El nòvio d’Isabel Díaz Ayuso es querellarà contra el president

Pedro Sánchez no va acudir ahir el Jutjat de Primera Instancia Número 98 de Madrid per a un acte de conciliació amb Alberto González Amador –nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– i els advocats de l’empresari presentaran una querella per anomenar-lo “delinqüent confés”. El magistrat del Suprem que investiga el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per una presumpta revelació de secrets contra González Amador s’ha ratificat en la seua decisió de no ordenar la suspensió cautelar en l’exercici del càrrec, tal com demanava l’acusació l’Associació Professional i Independent de Fiscals.