Un condemnat pel 17A diu que el CNI sabia que l'imam anava a atemptar

Mohammed Houli Chemnal, un gihadista que va ser condemnat a 43 anys de presó pels atemptats a Catalunya del 17 d’agost del 2017, va assegurar ahir al Congrés encadenat i custodiat per policies armats que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) sabia que l’imam de Ripoll i líder de la cèl·lula gihadista, Albdelbaki es-Satty, anava a cometre un atemptat.

“El CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l’imam i van permetre que vingués i ens mengés el cap. Ho dic ara i no abans pel temor que tenia a les represàlies, però estic a la presó i no tinc ara res a perdre”, va dir Houli en una insòlita sessió de la comissió d’investigació sobre els atemptats de les Rambles i Cambrils que van deixar setze morts.

Els portaveus parlamentaris li van preguntar quines proves pot aportar per sostenir aquesta acusació, que coincideix amb la coneguda com a teoria de la conspiració que també va encoratjar el comissari jubilat José Manuel Villarejo, a la qual cosa Houli, únic supervivent de l’explosió al xalet d’Alcanar on va morir Es-Satty, va dir: “Les proves no les he de buscar jo.” “El que m’agradaria és que es busqués qui va deixar que l’imam fes el que volgués”, va replicar davant de les preguntes que posaven en dubte la seua versió.

La diputada de Junts Pilar Calvo va ser l’única que va aprofitar la compareixença del terrorista per fer preguntes estenent els dubtes sobre la sentència que va jutjar l’atemptat del 17A i va arribar a preguntar-li per les suposades pressions sofertes després que fos detingut.

Carles Puigdemont: “Més clar no ho pot dir”

L’expresident Carles Puigdemont va assenyalar l’Estat pels atemptats del 17A després que Mohammed Houli, condemnat a més de quaranta anys per terrorisme, afirmés a la comissió del Congrés que el CNI tenia coneixement de les intencions de l’imam de Ripoll. “Més clar no pot dir-ho, i probablement poques persones com ell poden estar en condicions de formular aquesta acusació”, va afirmar el líder de Junts en una publicació a X en la qual va denunciar que “han dedicat tants anys i diners públics a fabricar la delirant trama russa que no han tingut recursos per investigar la trama gihadista que tenien dins de casa”.Per la seua part, els diputats del Partit Popular van abandonar la comissió d’investigació abans d’iniciar-se la compareixença de Houli. En una breu intervenció, el diputat popular Santi Rodríguez va criticar els “costos” que suposen la compareixença presencial del condemnat i va afirmar que aquesta provocava “vergonya i falta de dignitat” de la Cambra Baixa. “Tot aquest espectacle es produeix per donar plaer als qui, amb els seus vots, permeten que Sánchez segueixi a la Moncloa a compte de la dignitat de tots els espanyols”, va concloure.