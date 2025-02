La UE accelerarà el procés d'adhesió d'Ucraïna i avisa Trump que la "fallida" de Kíiv debilitaria la seguretat dels EUA

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Europea accelerarà el procés d'adhesió d'Ucraïna al club europeu i avisa el president dels Estats Units, Donald Trump, que la "fallida" de Kíiv debilitaria la seguretat dels EUA. "Els règims autoritaris estan seguint atentament què fem i si hi ha impunitat per envair un país veí", ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen en la Conferència de Seguretat de Múnic. La cap de l'executiu europeu ha assegurat que els europeus seran a la taula de negociació amb Rússia. "Per descomptat", ha dit preguntada per aquesta qüestió. Von der Leyen i el president del Consell Europeu, António Costa, han aprofitat aquest fòrum per reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

En ple debat sobre una eventual negociació de pau i després del rebuig dels EUA a incorporar Ucraïna a l'OTAN, els dos líders europeus s'han compromès amb Zelenski a "intensificar la feina per accelerar" l'adhesió d'Ucraïna a la UE.

Von der Leyen i Costa han reiterat al líder ucraïnès el seu compromís amb un suport "continuat i estable" al país fins que s'assoleixi una pau "justa, completa i duradora". Segons han informat després de la trobada, només amb una pau així es podrà garantir la seguretat d'Ucraïna i d'Europa.

Així mateix, Von der Leyen i Costa han destacat que Zelenski ha d'estar en una "posició de força abans de qualsevol futura negociació" de pau amb Rússia, i que en tot cas se li han d'oferir "fortes garanties de seguretat".

En aquest sentit, els dos líders europeus han destacat la importància de gastar més en defensa a la UE i "ajudar a reforçar les forces armades ucraïneses".