Catalunya es prepara per assumir l'IRPF el 2026 amb nova plantilla

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) es reforça amb fins a 192 efectius i arribarà a les tranta-sis oficines per la campanya de la renda. Dels nous treballadors, 102 seran assessors que es contractarà temporalment i els noranta restants s’integraran a la plantilla de l’ATC –és a dir, seran places estructurals– a través de diferents convocatòries. En paral·lel, l’ATC ampliarà els punts d’atenció a la ciutadania fins a arribar als 87 a Catalunya (més del doble que l’any passat).

La consellera d’Economia, Alícia Romero, subratlla que aquest és “un primer pas” perquè l’ATC “guanyi múscul” de cara al 2026, quan assumirà l’IRPF. Romero va admetre que és un objectiu “complex i gegantí”, però també es va mostrar “optimista” perquè el proper any ja sigui un fet.

L’ATC enfortirà l’estructura en els propers mesos i, com va concretar Romero, tirarà endavant “un desplegament com portava anys sense veure’s”. D’una banda, per encarar la pròxima campanya de la renda. Però de l’altra –i sobretot– amb la vista posada en el 2026, quan la Generalitat passarà a gestionar l’IRPF.

D’entrada, l’Agència Tributària de Catalunya sumarà fins a 192 nous assessors i professionals de diferents branques tributàries. D’aquestes places, 102 seran temporals i formaran part del dispositiu específic per a la campanya de la renda.

Les cobriran assessors tributaris, que atendran la ciutadania tant de forma presencial com telefònica, entre els mesos de maig i juny. La consellera d’Economia va explicar que, encara que hi ha 2 milions i mig de catalans que presenten la renda de forma telemàtica, també hi ha “molta gent” –en concret, unes 350.000 persones– que ho fan de forma presencial o bé per telèfon.

L’augment de personal específic per a la campanya de la renda també s’acompanyarà de més presència al territori. En total, l’ATC desplegarà aquest any 36 oficines a tot Catalunya, “unes set o vuit més” en comparació amb l’any passat, va concretar Alícia Romero. Hi haurà quatre oficines a les capitals de demarcació, amb diferents taulells de cita prèvia.