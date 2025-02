Hamas manté l'alto el foc i avui alliberarà tres ostatges israelians

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va anunciar ahir que manté l’alto el foc i que avui dissabte alliberarà tres ostatges israelians. En un comunicat del seu braç armat, les Brigades Al-Qassam van comunicar que entregaran a Israel Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han i Yair Horn, tal com estava previst.

Així, el grup armat finalment no trencarà l’acord d’alto el foc com havia amenaçat dilluns. Hamas acusava Israel de “retardar” la tornada dels desplaçats al nord de Gaza i d’atacar-los amb bombardejos a la Franja. A més, denunciaven que no s’està permetent l’entrada de subministraments humanitaris de “tot tipus”.

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar que després d’aprofitar aquesta nova “oportunitat” d’alliberar els ostatges que sigui possible, “totes les opcions estan sobre la taula”, després de confirmar-se la identitat d’uns altres tres retinguts per Hamas i Gihad Islàmica que seran alliberats avui dissabte.

L’oficina de Netanyahu va afirmar que Israel està treballant en plena coordinació amb els EUA “per assegurar l’alliberament de tants ostatges vius com sigui possible, al més ràpid possible”. Així mateix, el Coordinador d’Activitats del Govern als Territoris (COGAT), l’autoritat militar israeliana encarregada dels territoris palestins, va assegurar que al llarg d’aquesta setmana han entrat a la Franja de Gaza uns 4.200 camions carregats amb ajuda humanitària i subministraments.

Per la seua part, el ministre d’Exteriors jordà, Ayman al-Safadi, va insistir que la solució de dos estats, un de palestí que convisqui amb l’israelià, és l’única que pot garantir la pau i la seguretat en el marc del Pròxim Orient.

D’altra banda, milers de iemenites, majoritàriament simpatitzants del grup rebel xiïta proiranià dels houthis, van protestar contra el pla del president dels EUA, Donald Trump, de prendre la Franja i expulsar-los a països veïns.

Paral·lelament, l’Exèrcit d’Israel va anunciar que dijous va bombardejar suposats objectius del partit milícia xiïta libanès Hezbollah, malgrat l’alto el foc acordat entre les parts el novembre del 2024.