Díaz demana repensar la tributació de l'SMI: “Això no és política d'esquerres”

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va reclamar ahir al PSOE que “repensi” la tributació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per l’IRPF. “Aquesta política no és d’esquerres. Quan una cambra sencera està d’acord en alguna cosa potser algú s’està equivocant”, va afirmar Díaz ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio. “La justícia fiscal comença per dalt i jo no comparteixo que amb una renda de 15.500 euros anuals es pugui viure amb dignitat”, va dir la líder de Sumar, que ha acusat la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, de fer un “regal” a les energètiques mentre “colpeja” els treballadors més vulnerables amb la tributació de l’SMI. “La política no són noms, són fets”, va asseverar. “Qui ha de pagar impostos la gent que percep 1.184 euros al mes o els que tenen moltes rendes? Jo ho tinc molt clar”, va dir Díaz, que tampoc no creu que la tributació de l’SMI només afectaria un 20% dels beneficiaris.

D’altra banda, la ministra, que ahir es va reunir amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el de l’UGT, Camil Ros, va demanar a ambdós sindicats que es mobilitzin per defensar la reducció de jornada laboral a 37 hores i mitja: “Així és com es derrota la dreta al nostre país. Se la derrota amb drets, amb esperança, se la derrota amb afecte”, va afirmar. Els dos van recollir el testimoni i han convocat una manifestació el 4 de març a Barcelona per pressionar els partits per permetre la tramitació de la mesura. D’altra banda, Camil i Ros van considerar que l’SMI hauria de continuar sense pagar l’impost de la renda fins que no arribin al 60% del salari mitjà, tal com marca la Carta Social Europea. Els càlculs dels sindicalistes situen la xifra en 1.300 euros a l’Estat i 1.400 a Catalunya.

Per la seua part, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va avalar la política fiscal del Govern i va afirmar que el seu Executiu continuarà apujant l’SMI “aquest any i el següent i el següent i el següent” encara que “molesti” la dreta i la ultradreta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo li va contestar acusant el ministeri d’Hisenda de buscar “el rècord Guinness de les pujades d’impostos” després de confirmar que els treballadors que cobrin el salari mínim tributaran en l’IRPF i va carregar contra el Govern espanyol, que veu “decadent” i en “sinistre total”.