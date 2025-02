Mor una dona de 92 anys en un incendi en un bloc d'apartaments de la Pineda, a Vila-seca

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 92 anys ha mort i tres persones més han quedat intoxicades lleus aquest diumenge a la matinada en l'incendi d'un habitatge en un edifici d'apartaments a Vila-seca (Tarragonès), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 04.17 hores al carrer d'Alfredo Kraus de la Pineda. Set dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona i han comprovat que les flames afectaven un immoble de la quarta planta de l'edifici i sortia fum per la façana. A més, en dos dels balcons hi havia tres persones atrapades. Els efectius han iniciat l'extinció de l'incendi, el rescat dels veïns i la recerca de possibles víctimes a l'interior del bloc, que consta de sis plantes més baixos i amb 13 apartaments per replà.