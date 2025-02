La Fiscalia denuncia Bolsonaro per intent de cop d’estat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia General del Brasil va denunciar dimarts l’expresident brasiler Jair Bolsonaro i una altra trentena de persones per intent de cop d’estat després de la victòria de Luiz Inácio Lula da Silva a les eleccions presidencials del 2022.

El procurador general, Paulo Gonet, va acusar un total de 34 persones per “incentivar i executar actes contra els Tres Poders i contra l’Estat democràtic de dret”, amb referència a l’assalt del gener del 2023 per part d’una turba de seguidors de l’expresident que protestaven pel resultat electoral.

En particular, els denunciats han estat acusats d’organització criminal armada, intent d’abolició violenta de l’Estat democràtic de dret, cop d’estat, mal qualificat amb violència i amenaça greu contra béns i amb perjudici considerable de la víctima, i deteriorament del patrimoni.

El Ministeri Públic subratlla que Bolsonaro, “juntament amb altres persones, tant civils com militars, van intentar impedir, de forma coordinada, que es complís el resultat de les eleccions presidencials del 2022”. No obstant, precisa que “el pla va començar el 2021”.

L’equip legal de l’expresident va dir estar “indignat per les acusacions fetes per la Fiscalia”, ja que Bolsonaro “mai no ha donat suport a cap moviment que pretengui desconstruir l’estat democràtic de dret o les institucions que l’habiliten”.

En el cas que el Suprem admeti la denúncia, Bolsonaro passarà a ser imputat i afrontarà un procés penal.